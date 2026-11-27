Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İttifakın en büyük amacının barış ve istikrara katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Fidan, yeni üyeliklere ilişkin prensip kararlarının alındığını ve bir sonraki toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Fidan, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik muameleye de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke İttifakı'ndaki ülkelerin askeri ve savunma sanayisindeki imkanlarını bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarmasının ve barış ile istikrara katkı sağlamasının ittifakın en büyük amacı olduğunu söyledi. Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İslamabad'da gerçekleştirilen 2. olağan toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. (AA) MEKKE İTTİFAKI'NDA ÜÇÜNCÜ TOPLANTI Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte katıldığını aktaran Fidan, "Şu anda bir olağanüstü, iki de olağan olmak üzere üç toplantı yaptık. Tabii daimi komitelerimiz var, onlar sürekli çalışıyorlar." dedi. İTTİFAK HIZLA KURUMSALLAŞIYOR Bakan Fidan, anlaşmanın imzalandığı andan itibaren en önemli hedeflerinin, ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi olduğunu vurgulayarak ittifakın emsallerine nazaran büyük bir hızla kurumsallaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi. SİVİL VE ASKERİ KARARGAH İÇİN PRENSİP KARARLARI ALINDI Sivil karargah olan genel sekreterliğin kurulması ve askeri karargah olan müşterek askeri komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararlarının alındığını kaydeden Fidan, bugün komitenin çoğu kararı onayladığını, bazı konuların da bir sonraki komiteye bırakıldığını söyledi. BİR SONRAKİ KOMİTEYE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK Hakan Fidan, bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını duyurarak, kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu bulunduğuna işaret etti.

Bakan Fidan, ittifakın hızla kurumsallaştığını vurguladı. (İHA) KÖRFEZ'DEKİ GELİŞMELER VE ABD-İRAN MÜZAKERELERİ MASADA Bölgesel konular ve sıkıntıları da gündeme getirme imkanı bulduklarını belirten Fidan, Körfez'de devam eden problem ve müttefik Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklı yaşadığı tehdidin nasıl evrildiğinin yanı sıra ABD ve İran arasında yürüyen müzakerelerin ne şekilde evrileceği ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü kaydetti. Fidan, Ukrayna başta olmak üzere, başka konuları da komite toplantısında ve ikili görüşmelerde ele aldıkları bilgisini verdi. İTTİFAKIN HEDEFİ BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI "Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı." diyen Fidan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla bu konuda mükemmel bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi. YENİ ÜYELER İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke İttifakı için ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını vurgulayarak, üye olmak isteyen diğer ülkelerle ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında da önemli görüşmeler yaptıklarını ve birtakım prensip kararlar aldıklarını dile getirdi.