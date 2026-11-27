İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Halk TV 'yi fonlama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasında aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme, naylon fatura ve rüşvet iddiaları dikkat çekti (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlenirken, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Halk TV spikeri Ece Üner ile eşi Özgürdeniz Bayramoğlu da yer aldı.

Aralarında spiker Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu da var (Foto: ahaber.com.tr)

AYLIK 1 MİLYON 650 BİN TL ÖDEME İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin dikkat çeken iddialara yer verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Cafer Mahiroğlu'na ait BUSTECH şirketi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet karşılığında usulsüz ihaleler alındığı, bu ihalelerden elde edilen gelirlerle Halk TV'nin fonlandığı öne sürüldü.

Soruşturmada, gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları için yüzde 12-14 komisyon karşılığında naylon faturalar düzenlendiği belirtildi. Bu faturalar karşılığında hazırlanan çeklerin ise Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği bildirildi.

Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri de Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na yönelik oldu. İddiaya göre, çifte aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme yapılarak talimat doğrultusunda gerçeğe aykırı haberler yaptırıldı.

Ayrıca belediye görevlilerine verildiği öne sürülen rüşvetlere ilişkin fotoğrafların, HTS kayıtlarının ve etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin de soruşturma dosyasına girdiği açıklandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin isimleri şöyle:

- Ece Üner (Bayramoğlu)

- Özgürdeniz Bayramoğlu

- Haydar Rüzgar

- Ulaş Eroğlu

- Aşkın Tahan

- Ali Kemal Korgan

- Hamza Okuyucu

- Ahmet Keçiyokuşu

- Halit Akın

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu, Recep Ersü'nün başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, Emre Kaya'nın ise firari olduğu bildirildi.

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA 8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Halk TV'yi fonlama iddiasına yönelik soruşturmanın önceki operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aklama, suç örgütü kurma ve örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları yönünden incelemelerin sürdüğü bildirildi.