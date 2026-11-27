İzmir Seferihisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sabah saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre yerin 6,86 kilometre derinliğinde ve Seferihisar'a 45,60 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.