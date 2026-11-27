Adana merkezli 5 ilde sazan sarmalı operasyonu: 3,5 milyon liralık vurgunda 16 şüphelinin tamamı tutuklandı
Adana’da sahte ev satışı üzerinden “sazan sarmalı” yöntemiyle 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Adana'da tapuda "sazan sarmalı" yöntemiyle sahte ev satışı yaparak 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tapuda sazan sarmalı yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, sahte ev satışı üzerinden 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Siber polisleri, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bilgiler doğrultusunda 17 Kasım'da Adana merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
16 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.