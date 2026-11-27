Adana'da tapuda "sazan sarmalı" yöntemiyle sahte ev satışı yaparak 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tapuda sazan sarmalı yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, sahte ev satışı üzerinden 2 kişiyi toplam 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Siber polisleri, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.