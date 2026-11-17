Sözcü TV'ye kayyum! Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler
Sözcü TV'ye TMSF tarafından sabah saatlerinde kayyum atanırken operasyon kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve Sözcü TV Eski Genel Müdürü Asım Aygül gözaltına alındı. Yargı kararının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokatif ifadeler kullandı.
Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda TMSF, Sözcü TV ve Sözcü internet sitesinin yönetimine kayyum olarak atandı.
Kararın ardından polis ekipleri Sözcü TV merkez binasında detaylı arama gerçekleştirirken kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve Sözcü TV Eski Genel Müdürü Asım Aygül gözaltına alındı.
Alınan bilgiler doğrultusunda televizyon kanalı ve internet portalında işlem uygulanırken, grubun yazılı yayın organı Sözcü Gazetesi'ne yönelik bir kayyum ataması yapılmadığı bildirildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK HADSİZ İTHAMLAR
Yargı kararıyla yürütülen hukuki sürecin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
"NE SUSACAĞIZ NE KORKACAĞIZ" ÇIKIŞIYLA GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI
Hukuki süreci hedef almayı sürdüren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Bu milletin sesinin yükselmesine, isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek yüreğimiz kurusun." ifadelerine yer verdi.