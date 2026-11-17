ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK HADSİZ İTHAMLAR

Yargı kararıyla yürütülen hukuki sürecin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var! Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.