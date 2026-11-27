Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, kesici ve delici aletle saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Kan donduran olay, Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi.

KESİCİ ALETLE YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, B.V. (28) isimli şüpheli, öğretim görevlisi A.D.'yi (55) kesici aletle yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Doğan, hayati tehlikesi bulunmaksızın Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli B.V.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Şüphelinin geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydının bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemlerin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da açıklama yayınlandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan'a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamızın durumu başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir şartta müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."