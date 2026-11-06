Afyon’dan Eskişehir’e kanlı vahşet! 8 kişiyi katleden cani seri katil mi? Emekli polis memuru A Haber'de analiz etti
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı araç içerisinde 8 kişiyi kurşun yağmuruna tutarak katleden, 1 kişiyi ağır yaralayan ve art arda gerçekleştirdiği araç gasplarıyla 133 kilometrelik kaçışın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden 8 vatandaşın cenazeleri toprağa verilirken, zanlının ilk ifadesinde yanan biçerdöver ve 11 bin Euroluk borç anlaşmazlığını itiraf ettiği öğrenildi. Tüm Türkiye'yi sarsan kanlı vahşetin perde arkasını, saldırganın cinayet anındaki ruh halini ve "seri katil" olup olmadığını Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Tüm Türkiye'yi sarsan kanlı vahşetin perde arkasını, saldırganın cinayet anındaki ruh halini ve "seri katil" olup olmadığını Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Afyonkarahisar-Eskişehir hattında 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan ve art arda araç gasp eden cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir Türkiye gündemini sarstı. Peki o gün neler yaşandı? Özdemir bir seri katil mi? Katliamları yaparkenki psikolojik durumu neydi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını almak üzere bir yayın konuğumuz bulunuyor. Emekli Polis Memuru Salih Aydemir bizlerle. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. O gün neler yaşandı kısaca anlatır mısınız?" sorusunu yöneltti.
Olay gününde yaşanan dehşet verici süreci özetleyen Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, "Afyonkarahisar ilimizde bir şahıs kendi silahıyla beraber saat 15.30 civarında Afyonkarahisar'dan başlayıp Eskişehir'e kadar uzanan bir cinayet silsilesi, yani seri bir katliam yapmıştır. Olayda can kayıpları yaşanmıştır. Şahsın bunu neden yaptığı emniyet birimlerince detaylıca incelenecektir ancak bizim için asıl önemli olan kısım, psikolojik durumunu ve eylemin tam olarak ne olduğunu adlandırmaktır" ifadelerini kullandı.
"BU BİR SERİ CİNAYET DEĞİL, SERİ KATLİAM VE YOL CİNAYETİDİR"
Katliam zanlısının suç profilini merak eden A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Peki Özdemir bir seri katil mi?" diyerek caninin profiline dair soruyu iletti.
Zanlının klasik seri katil profiline uymadığını belirten Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, "Burada şunu söyleyelim; bu şahıs bir seri katil değildir. Bir saldırganın seri katil profiline sahip olabilmesi için cinayetleri zamana yayması, belirli bir ideolojiye ve amaca göre hareket etmesi gerekir. Burada durum öyle değil. Şahıs alacak verecek meselesi kaynaklı olarak saat 15.30'da cinayet silsilesine başlıyor. İlk cinayeti işledikten sonra diğer şahısları da katlederek yoluna devam ediyor. Bu nedenle olayı seri cinayet değil, 'seri katliam' ve 'yol cinayeti' olarak tanımlamak gerekir. Şahıs silahını alıp kaçış güzergahında araba gasp etmek için önüne gelen kişileri tek tek katletmiştir. Seri cinayetlerde eylemler arasında uzun zaman aralıkları olur. Burada ise zaman aralığı yok; 5 saat 35 dakika gibi kısa bir sürede ilk cinayetten yakalanma anına kadar bu katliamı gerçekleştirmiştir. Afyon'dan Eskişehir'e uzanan tek bir hat üzerinde yolları kana buladığı için tam anlamıyla bir yol cinayetidir. Ayrıca şahsın mermileri 5 ya da 10 litrelik pet şişelere doldurması da ruh halinin normallikten tamamen uzak olduğunu gösteriyor. Seri katiller çatışma anında mühimmatı kolay almayı hedefler, ancak bu zanlı uzun soluklu bir katliam tasarladığı için bu şekilde şişeleri doldurmuştur" şeklinde konuştu.
"CİNNET DEĞİL TASARLANMIŞ EYLEM"
Zanlının ifade tutanağındaki kritik ayrıntıya dikkat çeken A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Sabah saatlerinde yoğun alkol aldığını ifade ediyor tutanağında. Peki bir cinnet haliyle mi yapıldı bu, yoksa psikolojik durumu neydi?" sorusunu yöneltti.
Saldırının anlık bir cinnet olmadığını vurgulayan Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, "Muhtemelen bunu zaman içerisinde zihninde tasarlamıştır. Alkolün etkisiyle de kendini hazır hissedip bu cinayetlere başlamıştır. Burada tekrarlayan bir plan değil; kesintisiz, hızlı bir tırmanma ve sonuca varma arzusu vardır. En kritik nokta ise zanlının eylemlerin sonunda intihar etmemesi ve yakalandığında sergilediği soğukkanlı psikolojidir" sözleriyle aktardı.
KAN DONDURAN İFADE
Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı ifadesinde üç kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer beş kişiyi ise araçlarını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü öne sürdü.
İfadesine anlattıklarına göre Özdemir, geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin euro karşılığında biçerdöver satın aldı, ancak araç tarlada çalıştığı sırada aniden yandı. Bu olayın ardından Uzel'le aralarında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Uzel, geçen hafta biçerdöverden kalan 11 bin euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi.
Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlık büyüdü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditler edildi.
ÖLDÜRMEK İÇİN KIRSAL ALANA ÇEKMİŞ
İfadesinde biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten şüpheli, sabah saatlerinden itibaren yoğun alkol aldığını, tüfeğini ve fişek dolu kovayı aracına koyarak buluşma yerine gittiğini anlattı. Katliamın başlangıcını anlatan zanlı, vadeli şekilde biçerdöver aldığını, yanan biçerdöver ve kalan borç nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyü kırsalına çektiğini aktaran katil zanlısı, cinayetleri işleme kararını da burada verdiğini ileri sürdü. "Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim." diyerek tuzak kurduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti: "Aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum."
ÖĞRETMENLERİN ARACINI DURDURUP GERİYE DOĞRU SAYMIŞ
Afyonkarahisar merkezde aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladığını kaydeden zanlı, Yukarıtandır köyü civarında ise öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğunu belirtti.
Katil zanlısı, şunları ifadesinde şunları anlattı: "İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyüne yaklaştığım esnada aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın şahıs vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim."
ARAÇLARINI VERMEK İSTEMEDİLER DİYE ÖLDÜRDÜ
İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergahında araç değiştirmek için art arda saldırılar düzenlediğini de itiraf eden zanlı, Kıyır köyü yolunda önünü kestiği 35 AG 5198 plakalı araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurarak öldürdüğünü, araçlarını gasp ettiğini söyledi.
"MİT GÖREVLİSİYİM" YALANI
Öğretmenleri vurduktan sonra önündeki bir başka araca arkadan çarparak gasp ettiğini, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtiğini anlatan Arif Sefa Ö., Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracını ve sonrasında bir aracı silah zoruyla gasp ettiğini itiraf etti.
Tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca temin etmeye çalıştığını belirten zanlı, girdiği köylerde muhtarların evini bularak kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıttığını, beylik tabancalarını almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.