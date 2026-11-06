Tüm Türkiye'yi sarsan kanlı vahşetin perde arkasını, saldırganın cinayet anındaki ruh halini ve "seri katil" olup olmadığını Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Afyonkarahisar-Eskişehir hattında 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan ve art arda araç gasp eden cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir Türkiye gündemini sarstı. Peki o gün neler yaşandı? Özdemir bir seri katil mi? Katliamları yaparkenki psikolojik durumu neydi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını almak üzere bir yayın konuğumuz bulunuyor. Emekli Polis Memuru Salih Aydemir bizlerle. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. O gün neler yaşandı kısaca anlatır mısınız?" sorusunu yöneltti.



Olay gününde yaşanan dehşet verici süreci özetleyen Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, "Afyonkarahisar ilimizde bir şahıs kendi silahıyla beraber saat 15.30 civarında Afyonkarahisar'dan başlayıp Eskişehir'e kadar uzanan bir cinayet silsilesi, yani seri bir katliam yapmıştır. Olayda can kayıpları yaşanmıştır. Şahsın bunu neden yaptığı emniyet birimlerince detaylıca incelenecektir ancak bizim için asıl önemli olan kısım, psikolojik durumunu ve eylemin tam olarak ne olduğunu adlandırmaktır" ifadelerini kullandı.



"BU BİR SERİ CİNAYET DEĞİL, SERİ KATLİAM VE YOL CİNAYETİDİR"

Katliam zanlısının suç profilini merak eden A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Peki Özdemir bir seri katil mi?" diyerek caninin profiline dair soruyu iletti.

Zanlının klasik seri katil profiline uymadığını belirten Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, "Burada şunu söyleyelim; bu şahıs bir seri katil değildir. Bir saldırganın seri katil profiline sahip olabilmesi için cinayetleri zamana yayması, belirli bir ideolojiye ve amaca göre hareket etmesi gerekir. Burada durum öyle değil. Şahıs alacak verecek meselesi kaynaklı olarak saat 15.30'da cinayet silsilesine başlıyor. İlk cinayeti işledikten sonra diğer şahısları da katlederek yoluna devam ediyor. Bu nedenle olayı seri cinayet değil, 'seri katliam' ve 'yol cinayeti' olarak tanımlamak gerekir. Şahıs silahını alıp kaçış güzergahında araba gasp etmek için önüne gelen kişileri tek tek katletmiştir. Seri cinayetlerde eylemler arasında uzun zaman aralıkları olur. Burada ise zaman aralığı yok; 5 saat 35 dakika gibi kısa bir sürede ilk cinayetten yakalanma anına kadar bu katliamı gerçekleştirmiştir. Afyon'dan Eskişehir'e uzanan tek bir hat üzerinde yolları kana buladığı için tam anlamıyla bir yol cinayetidir. Ayrıca şahsın mermileri 5 ya da 10 litrelik pet şişelere doldurması da ruh halinin normallikten tamamen uzak olduğunu gösteriyor. Seri katiller çatışma anında mühimmatı kolay almayı hedefler, ancak bu zanlı uzun soluklu bir katliam tasarladığı için bu şekilde şişeleri doldurmuştur" şeklinde konuştu.



"CİNNET DEĞİL TASARLANMIŞ EYLEM"

Zanlının ifade tutanağındaki kritik ayrıntıya dikkat çeken A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Sabah saatlerinde yoğun alkol aldığını ifade ediyor tutanağında. Peki bir cinnet haliyle mi yapıldı bu, yoksa psikolojik durumu neydi?" sorusunu yöneltti.

Saldırının anlık bir cinnet olmadığını vurgulayan Emekli Polis Memuru Salih Aydemir, "Muhtemelen bunu zaman içerisinde zihninde tasarlamıştır. Alkolün etkisiyle de kendini hazır hissedip bu cinayetlere başlamıştır. Burada tekrarlayan bir plan değil; kesintisiz, hızlı bir tırmanma ve sonuca varma arzusu vardır. En kritik nokta ise zanlının eylemlerin sonunda intihar etmemesi ve yakalandığında sergilediği soğukkanlı psikolojidir" sözleriyle aktardı.

KAN DONDURAN İFADE

Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı ifadesinde üç kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer beş kişiyi ise araçlarını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü öne sürdü.