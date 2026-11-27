Başkan Erdoğan'dan hocasına son veda: O bir tevazu timsaliydi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti. Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, hocasını "O bir tevazu timsaliydi" sözleriyle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.
VEFAT HABERİ DUYURULDU
İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih Camisi'ne geldi.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için aynı camide düzenlenen cenaze törenine katıldı.
"O BİR TEVAZU TİMSALİYDİ"
Erdoğan cenazede yaptığı açıklamada "Kemal Efendi'yi çocukluğumdan beri tanırdım. Kasımpaşa Camii'nden bu yana bir yolculuğumuz oldu. Geçen hafta kendisini ziyaret etmiştim. Mekanı cennet olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce dinimiz İslam'a önemli hizmetlerde bulunduğuna şahitlik ettiğim, kendilerinden ders alma feyzine eriştiğim muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KUR'AN-I KERİM HOCASIYDI
Ali Kemal Hut'un kamuoyunda tanınmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan geçmişi önemli yer tuttu. Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Hut, Cumhurbaşkanı'nın yetişmesinde emeği bulunan isimlerden biri olarak biliniyordu. Başkan Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti. Ziyaret, Erdoğan'ın yıllar önce ders aldığı hocasıyla yeniden buluşması nedeniyle dikkat çekmişti.
1934 YILINDA RİZE'DE DÜNYAYA GELDİ
1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde, eski adıyla Aron'da dünyaya gelen Ali Kemal Hut, küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim eğitimine başladı. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra dinî ilimler ve kıraat alanında kendisini geliştirdi. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Camii ve Piyale Paşa Camii gibi camilerde görev yapan Hut, meslek hayatının önemli bir bölümünü Kasımpaşa'da geçirdi. Kasımpaşa Camii Kebir'de yaklaşık 25 yıl görev yapan Hut, burada Kur'an-ı Kerim ve dinî ilimler alanında çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 1984 yılında emekliye ayrılan Hut, emekliliğinin ardından da eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Adını taşıyan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde hafızlık ve dinî eğitim çalışmalarına katkı sağladı.