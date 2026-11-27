Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİ DUYURULDU İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için aynı camide düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"O BİR TEVAZU TİMSALİYDİ"

Erdoğan cenazede yaptığı açıklamada "Kemal Efendi'yi çocukluğumdan beri tanırdım. Kasımpaşa Camii'nden bu yana bir yolculuğumuz oldu. Geçen hafta kendisini ziyaret etmiştim. Mekanı cennet olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi." dedi.