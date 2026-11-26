İçişleri Bakanlığı, 81 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 280 sözleşmeli çağrı karşılama personeli alımı yapacak.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların merakla beklediği personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, öğrenim şartları ve kontenjan bilgileri belli oldu. En az 60 KPSS puanı şartının arandığı alımda başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle adayların e-Devlet hesabının ve şifresinin bulunması gerekiyor.

Adaylar, Bakanlığın resmî internet sitesi olan www.icisleri.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" bağlantısı aracılığıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak 280 kişilik personel alımı için başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylarda aranan başvuru ve öğrenim şartları da belli oldu (Foto: AA)



112 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımında adayların taşıması gereken genel şartlar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

- 2026 KPSS'den en az 60 taban puan almış olmak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak.

- Daha önce 4/B sözleşmesi feshedilen veya yenilenmeyen adayların, gerekli bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olması.



HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLAR BAŞVURABİLECEK?

Personel alımında lisans ve ön lisans mezunları için farklı öğrenim şartları aranıyor.

Lisans mezunları için:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Davranış Bilimleri-Psikoloji Disiplini, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler fakülte veya bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar da başvuru yapabilecek.

Ön lisans mezunları için:

İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranıyor. Bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar da başvurabilecek.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ADAYLARI DİKKAT!

Pozisyon unvanı ayrımı yapılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak gerekiyor.

Daha önce 4/B sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini yenilemeyen adayların ise sözleşmenin feshedildiği tarihten ya da sona erdiği tarihten itibaren bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla tamamlamış olması şartı aranıyor.