Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkındaki kararını reddettiğini açıkladı. Bakanlık, Avrupa Birliğinin (AB) deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığını vurgulayarak Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için diyalog ve iş birliği çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) 26 Kasım'da düzenlenen Genel Kurul oturumunda Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul ettiği karara tepki gösterdi.

"TARAFLI VE MESNETSİZ İDDİALAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün (26 Kasım) düzenlenen oturumunda Libya'yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz."

"AB'NİN HERHANGİ BİR YETKİSİ YOK"

"Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır."

DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU