MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan bir siber casusluk şebekesi çökertildi. Yakalanan iki kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

(Foto: ahaber.com.tr)



CASUSLAR MİT'TEN KAÇAMADI

MİT, iki kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti, iki şahsı yakın takibe aldı.

MİT tarafından yürütülen çalışma sonucunda, şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi.



Yapılan tespitler üzerine MİT'in koordinesinde İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kritik Kurumlar Hedefteydi