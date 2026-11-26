İstanbul Beşiktaş'ta bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde Yılmaz Aydemir (62), göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğu belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 41 RE 217 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bulunan Yılmaz Aydemir'i göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.