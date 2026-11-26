Beşiktaş'ta otomobilde şüpheli ölüm! 62 yaşındaki Yılmaz Aydemir uzun namlulu silahla bulundu
İstanbul Beşiktaş'ta bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde Yılmaz Aydemir (62), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğu belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde Yılmaz Aydemir (62), göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğu belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 41 RE 217 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bulunan Yılmaz Aydemir'i göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU
Polis ekipleri, Aydemir'in elinde uzun namlulu silah bulunduğunu tespit etti. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
İncelemelerin ardından Aydemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.