Eğitim öğretim yılının başlangıç takvimini dikkate alarak Akademi Giriş Sınavı (AGS) tarihinde değişikliğe gittiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her yıl eylül ayında akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisindeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Yani mayısta sınavı yapıp temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimlerine devam edip eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den 40 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklama! (Foto: AA)

TOPLAM 40 BİN ÖĞRETMEN ADAYINI KAPSAYAN SÜREÇ

Akademide eğitimleri devam eden ve gelecek dönemlerde akademiye alınacak öğretmen adaylarına ilişkin sayıları paylaşan Bakan Tekin, "Şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız, 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili olarak rakamları açıkladı, diğerini zaten daha önce açıklamıştım" dedi.

Konuşmasında Öğretmenler Günü haftasına da değinen Yusuf Tekin, "Ben bütün öğretmen adayı arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle bu hafta Öğretmenler Günü haftası; hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşarlar" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SALDIRIDA OTOPSİ ÇELİŞKİSİ

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin nisan ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısına ve bakanlığın saldırganın otopsisinin yenilenmesi için sunduğu dilekçeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yedi bakanlığın ortak çalışma yürüttüğünü belirtti.

Olayın faillerinin ve azmettiricilerinin ortaya çıkarılması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Nisan ayında Maraş'taki olayı gerçekleştiren faille ilgili yapılan otopsi sürecinde çelişkili durumların olduğunu gördük. Kamuoyunun sağlıklı bir şekilde aydınlatılması için hem dönemin valisinin açıklamasında çocuğun kurşunlanarak öldürüldüğüne dair açıklama var, otopsi raporunda kurşun yok. Aynı şekilde çocuğun madde kullanımıyla ilgili olarak otopsi raporunun yeterli açıklıkta olmadığını düşünüyoruz. Biz o davaya müdahil olmuştuk zaten; o davada bizim bakanlık olarak eksikliğini gördüğümüz bazı şeylerin yeniden değerlendirilmesini istedik" dedi.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK YARGI SÜRECİ

Söz konusu olayın arka planında çocukları bu tür davranışlara sevk eden dijital platformların bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası camiada da bu platformların çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık oluşturmasından eğitim öğretim süreçlerini olumsuz etkilemesine kadar pek çok konuda eleştirildiğini belirtti. Tekin, birçok ülkede bu mecralara ilişkin yargı süreçlerinin başlatıldığını hatırlattı.

Bakanlık olarak bu konuda adım attıklarını duyuran Yusuf Tekin, "Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak sosyal medya ve dijital içerik üreticileriyle ilgili bir yargı süreci başlattık. Onunla ilgili de başvuru sürecini arkadaşlar tamamlamak üzere. Ortak geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinde yarattıkları olumsuz durumlar konusunda sorumluluk almaları için bir yargı süreci de başlattık. Bu ikisini de bakanlık olarak sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.