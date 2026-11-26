Bağcılar'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil 2 kişinin ölümüne neden oldu (Foto: DHA)



2 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Toprak ve Sevgi Öksüzoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.