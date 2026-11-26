İstanbul'da can pazarı! Araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç bir iş yerinin önünde durabilirken, kazada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.25 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Muhammed Tacettin Ç. yönetimindeki 34 GYB 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
2 ÖLÜ 1 YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Toprak ve Sevgi Öksüzoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.