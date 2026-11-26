MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

HEYET, DÜN ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 25 Kasım'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutu ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durum değerlendirildi.

PARTİLERE YAZI GÖNDERİLDİ



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen haftalarda Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partileri ziyaret etmişti. Kurtulmuş, temasların ardından komisyonda 19 üyenin görev alacağını açıklamıştı.

Kurtulmuş, 25 Kasım'da komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin belirlenmesi için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına yazı gönderdi.