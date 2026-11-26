Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Kepez Belediyesine yönelik 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, "rüşvet" , "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Antalya 'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve ihale suçları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö. de yer aldı.

(Foto: DHA)

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V. ve Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kepez Belediyesi Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.K., Satın Alma Görevlisi M.G., İhale Servis Müdürü R.E., Özel Kalem A.B.S., mimar M.A. ve Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç. de yer aldı.

İhale alan şirketin sahibi D.A., Pamuklu Dokuma Ticaret AŞ Genel Müdürü R.C.D., emlakçı K.K., avukat S.S., iki emekli emniyet mensubu A.Ö. ve A.B. ile eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö. de operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulundu.

Ayrıca belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen Y.N. de gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında H.C., F.U., H.K. ve Y.Ç. hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.