İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! Karadeniz’de vurulan Rus gemisi geçiriliyor
Karadeniz'de İHA saldırısına uğradıktan sonra Giresun açıklarına sürüklenen Rus bayraklı "Fortis" isimli kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı. Hurdaya ayrılmasına karar verilen geminin geçişi dronla havadan görüntülendi.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Mersin'e gitmek üzere hareket eden Rus bayraklı "Fortis" isimli kuru yük gemisi, ekim ayında Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayarak hasar gördü.
10 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Saldırının ardından 3 bin 300 tonluk geminin 10 mürettebatı tahliye edildi. Giresun açıklarına sürüklenen gemi, Keşap kıyılarına alınarak kurtarma ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Marinsal 3 isimli römorkör tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'na getirilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 9 ve Mehmetçik römorkörleri eşliğinde Boğaz'dan geçiriliyor.
Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.
ALİAĞA'DA SÖKÜLECEK
Gemide yapılan incelemelerin ardından hurdaya ayrılmasına karar verildiği ve Aliağa tersanelerine götürüldükten sonra söküm işleminin gerçekleştirileceği öğrenildi.
İHA saldırısı ve ardından çıkan yangında hasar gören geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dronla havadan görüntülendi.