Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde İmamoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun bireysel başvurusunun saat 10.00'da görüşülmeye başlandı ve Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesi tarafından gündemin ilk sırasında değerlendirildi.

AYM Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yaptığı itirazı reddetti (Foto: AA)

AYM'DEN İMAMOĞLU'NUN BAŞVURUSUNA RET

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

"HAK İHLALİ YOK" KARARI

AYM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, İmamoğlu'nun, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi" kapsamındaki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve "tutuklanması nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" iddialarının reddine hükmetti.