Ekrem İmamoğlu 'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesinde açtığı dava reddedilmişti. Bunun üzerine karar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesine taşınmış, istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine dosya Danıştaya götürülmüştü.

İmamoğlu’nun diplomasının iptali davasında karar kesinleşti (Foto: AA)

DİPLOMA İPTALİ KARARI KESİNLEŞTİ

Danıştay'ın kararıyla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun YÖK raporu doğrultusunda verdiği diploma iptali kararı kesinleşti.

SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin süreç, 18 Eylül 2024'te CİMER'e yapılan başvuruyla başlamıştı. Diplomaya ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden aldığı lisans diplomasına ilişkin iddialar ve haberler üzerine Şubat 2025'te soruşturma başlatmıştı.

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN DE GÖRÜNTÜLENEMEZ HALE GELMİŞTİ

Soruşturma sürecinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025'te düzenlenen 61'inci toplantısında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin yatay geçiş işlemleri ve diplomalarının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesine karar vermişti. Ardından İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Temmuz 2025'te İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla açılan davaya ilişkin iddianameyi kabul etmişti. İptal kararı sonrası İmamoğlu'nun diploma kayıtları, 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi veri tabanından çıkarılmıştı. Böylece söz konusu diploma bilgileri e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenemez hale gelmişti.