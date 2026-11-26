Yasa dışı bahis operasyonunda 2,2 milyar TL'lik para trafiği! 25 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
1.423 BANKA VE KRİPTO VARLIK HESABINA EL KONULDU
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.
YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE KULLANICI YÖNLENDİRMİŞLER
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonda görev alan jandarma ekipleri, daire başkanlıkları, MASAK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığına teşekkür edildi.