Yasa dışı bahis operasyonunda 2,2 milyar TL'lik para trafiği! 25 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 12 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.