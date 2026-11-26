Eski sevgilisi tek tek itiraf etti: Son sözü 'en sonunda beni vurdun ya' oldu!
Bursa'da eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40) başından tabancayla vurarak öldürüp intihara kalkışan tutuklu sanık Halit Dertli (49), Karadeniz’in yeni sevgilisinin kendisini ailesiyle tehdit ettiğini iddia ederek, “Bunun üzerine olay günü güzellik merkezine giderek kendisinden konuşmak için erkek arkadaşını çağırmasını isteyecektim. Burada bana terörist gibi davranınca şeker ve tansiyon hastası olduğum için bilincimi kaybedip kendisine ateş ettim. Son olarak, ‘En sonunda beni vurdun ya’ dediğini hatırlıyorum.” dedi.
Mart ayında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katındaki güzellik merkezine gelen Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in iş yerindeki herkesi dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. Tartışmanın ardından içeriden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı hâlde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz öldü, 2 çocuk babası Halit Dertli ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in bir dönem sevgili olduğu ve 1 yıl önce ayrıldığı belirtildi. Eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, burada müşteri ve çalışanları dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği belirtildi. Önce Karadeniz'e 2, sonra iş yerinin kapısına 7 el ateş eden Dertli'nin, yine yaralı kadına yönelip 4 kurşun daha sıktığı ve ardından aynı silahı kendi başına dayayıp intihara kalkıştığı ifade edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dertli tutuklandı.
Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli'nin, güzellik merkezinin olduğu binaya yaklaşık 2 saat arayla girdikleri ve olay sonrası yaşanan panik anları, iş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Hakkında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, F.D., S.A., G.İ., K.B. ve Z.K.'ye karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 18 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halit Dertli'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Dertli, Nagihan Karadeniz'in oğlu Y.K. ve taraf avukatları katıldı.
4'ÜNCÜ DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI
Halit Dertli, ilk duruşmada yüzünde pansuman ve kanama olması, 2'nci duruşmada sağlık sorunlarını gerekçesiyle, 3'üncü duruşmada avukatının gelmemesi nedeniyle savunma yapamamıştı. 4'üncü duruşmada mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Nagihan Karadeniz ile Ağustos 2023 yılında tanıştıklarını ve sevgili olduklarını belirten Halit Dertli, "Bu süreçte Nagihan Hanımın borçlarını kapattım. Güzellik merkezinde erkek müşteri kabul ettiği için rahatsız oluyordum. Bu nedenle tartıştık ve ilişkimiz Haziran 2025'te sona erdi. O tarihten sonra normal arkadaş gibi görüşmeye devam ettik." diye konuştu.