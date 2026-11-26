Halit Dertli, "Bundan 2 gün sonra markette alışveriş yaparken onun çok sevdiği elmayı gördüm ve alıp yine kapısına bıraktım. O akşam beni 3 kişi aradı. İşte beni tehdit ettiler. 'Bir daha buraya bir şey getirme', 'Buraya gelme', 'Kaydın var', 'Gel meyveni sana teslim edelim', 'Bak oğlun bu adreste, kızın bu adreste, eşin bu adreste, sen bu adreste kayıtlısın' diyerek beni tehdit ettiler. Olaydan 2 hafta önce Nagihan Hanımın iş yerinin karşısına ATM'den para çekmek için aracımı çektim. Nagihan Hanım'ı takip etmekle alakası yoktu. Oraya geldim. Tesadüfen yine Nagihan Hanım bir erkeğin arabasına bindi. Erkek arkadaşının aracıymış. Arkadaşı camı indirip bana küfretti. 'Seninle görüşeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Olaydan yaklaşık 1 ay önce Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bir markete girdiği sırada Nagihan Karadeniz'in bir binaya girdiğini gördüğünü iddia eden Dertli, "Binanın ön tarafından camlarına baktım. Sonra arka tarafına geçtim. Arka tarafına geçince Nagihan hanımın orada yaşadığını anladım. Çünkü oturma odası ve mutfağa yaptırdığımız jaluziler orada asılıydı. Çok da belli oluyordu zaten. Sonra kata çıktım. Kata çıktığımızda bizim kapının önüne koyduğumuz bir çöp kovamızı gördüm. Ramazan ayındaydık, o gece sahurdu. Ben bazı şeyler aldım sahurluk. Kapısına astım, bıraktım gittim. Ben sahuru yapmıştım. Gece bana mesaj attı. Yeni evini nasıl bulduğumu sordu. Ben de tesadüfen bulduğumu belirttim. Ertesi gün buluştuk. Yeni erkek arkadaşının mafya olduğunu, konuştuğumuzu, eve malzeme bıraktığını bildiğini söyledi ve bir daha yapmamamı, beni öldüreceğini söyledi." diye konuştu.

Cinayet sonrası intihara kalkışan Halit Dertli, mahkemede Nagihan Karadeniz'in son sözünü hatırladığını söyledi. (Fotoğraf: DHA)

"ÇOCUKLARIMLA TEHDİT EDİLİNCE ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Tehditler nedeniyle korktuğunu söyleyen Halit Dertli, "Nagihan Hanıma ulaşmaya çalıştım. Her yerden beni engellemiş. Normalde ben silah taşımıyorum. Ama bu tehditten sonra gerçekten ürktüm. Gerçekten kendimi kötü hissettim. Çünkü çocuklarımla tehdit edilince gerçekten çok kötü oldum. Bunun üzerine ruhsatsız tabanca aldım. Sonra ben olayın olduğu gün Nagihan Hanımın iş yerine gittim. Ben tam zile basarken biri geldi. Ben onun içeri girmesini bekledim. Onlarla beraber içeri girdim. Zeynep Hanımla o müşteriyi dışarıya çıkarttım. 'Siz dışarıda bekleyin. Bir şey olmayacak, merak etmeyin' dedim."

"Nagihan Hanımla konuşmak istediğimi söyledim. Nagihan Hanım, 'Neden geldin? Yani sen ölmek istiyorsun' dedi. Ben de 'Tamam, ben öleyim. Ailemi niye karıştırdın? Niye küfrediyorlar?' dedim. Nagihan Hanım, 'Ne oldu, dedi sana küfretmişse? Yani küfredince bir şey mi oldu?' dedi. Ben böyle küfürleri kaldıramayacağımı belirterek, 'Bak dedim çocuklarımı ele verdin. Bu işi çözmek için erkek arkadaşını ara, gelsin' dedim. Nagihan Hanım erkek arkadaşı adına özür dileyerek gitmemi istedi. Ben erkek arkadaşının gelmesi gerektiğini söyledim. Amacım ailemle uğraşmamasını, benimle muhatap olmasını isteyecektim. Bu sırada Nagihan Hanıma 'Sana zarar vermeyeceğimi biliyorsun' dedim. Ama Nagihan Hanım sürekli benim üstüme üstüme geliyordu." diye konuştu.

"HER YERDE KAN GÖRÜNCE İNTİHAR ETMEK İSTEDİM"

Bu sırada Karadeniz'in erkek arkadaşının geldiğini belirten sanık, "Zile basarak 'Kapıyı aç lan' diye bağırdı. Ben de dürbünden bakınca üç dört tane erkek vardı. 'Seni öldüreceğiz lan, çık dışarı', 'Gel buraya, seni öldüreceğiz lan' diye bağırıp tehdit ediyorlardı. Bu sırada Nagihan Hanım 'Silahı var, dikkat edin' diye dışarıdakileri uyardı. Sanki ben bir teröristmişim gibi davranmaya başladı orada. Ben tansiyon ve şeker hastasıyım. İnanın ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ama ateş ettiğimi hatırlıyorum. Burada Nagihan sadece bir şey söyledi. Şu anda kulağımdan hiç çıkmıyor. 'En sonunda beni vurdun ya' dedi. Sonra da kapıdan 'Öldüreceğiz seni' diye sesler gelince ben oradan çıkamayacağımı anladım."

"Kapıya da ateş ettim. Ama kaç el ateş ettiğimi inanın hatırlamıyorum. Ben kapıya, onların oradan uzaklaşmasını sağlayarak binadan çıkmak için ateş açtım. Sonra Nagihan Hanımın yanına gittim. Her yerinde kan görünce çenemin altına tabancayı dayadım ve ateş açtım. Hiçbir şey hissetmedim. Kan aktığını hissediyordum ama. Sonra şakağıma dayadım, tetiğe bastım, tabanca tutukluk etti. Bunun üzerine iş yerinde bıçağı aldım ve bileğimi kestim. Oraya gitme amacım sadece çocuklarımı olaydan çıkarmak içindi. Dertleri neyse benimle halletmeleri içindi. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Halit Dertli'nin cep telefonunun incelenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.