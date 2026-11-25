İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf Durnagöl (14) ile birlikte cesedi bulunan Eyüp Durnagöl’ün (43) eşi E.D. (29), çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. (18) ve erkek arkadaşı H.K. (21) soruşturma kapsamında tutuklandı. Baba-oğul cinayetinin miras nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü ormanda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, olay yerinden deliller ve parmak izleri toplandı. Çalışmalar sonucunda Eyüp Durnagöl'ün eşi E.D. ile çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve erkek arkadaşı H.K. şüpheli olarak belirlendi. 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAZIŞMALARI ŞİFRELEMİŞLER

Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği, jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmaların incelendiği öğrenildi. E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan yazışmaların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. N.I.K.'nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini söylediği belirtildi. Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf'un miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

AV TÜFEĞİ PARÇALANIP ÇÖPLÜĞE ATILMIŞ

Öte yandan soruşturmanın MİT Başkanlığı ile koordineli yürütüldüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin kamera kayıtları, saha incelemeleri ve tanık beyanları doğrultusunda yürüttüğü çalışmada, cinayette kullanıldığı belirlenen av tüfeğinin parçalanarak Mordoğan çöplüğüne atıldığı tespit edildi. Tüfeği çöplüğe atan kişinin H.K. olduğu belirlendi. Soruşturmada N.I.K.'nin cinayeti işlediği, E.D.'nin ise olayın azmettiricisi olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin, "Çocuğu ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" ve "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi.