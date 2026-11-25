Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni talep: Bakanlık failin otopsisinin yenilenmesini istedi
Milli Eğitim Bakanlığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesi için mahkemeye başvurdu. Bakanlık, saldırganın eylem sırasındaki davranışlarına dikkat çekerek saklanan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinde ileri düzey toksikoloji incelemesi yapılmasını talep etti.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini talep etti. Bakanlık, Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, saldırganın olay sırasındaki soğukkanlılığına dikkat çekerek toksikolojik incelemenin ileri yöntemlerle tekrarlanmasını istedi.
BAKANLIKTAN OTOPSİNİN YENİLENMESİ TALEBİ
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye sunulan 4 sayfalık dilekçede, saldırının ardından hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'den alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı raporlarına yer verildi.
21 Nisan ve 27 Nisan tarihli raporlarda, yapılan incelemelerde alkol, normal ve uçucu maddelere rastlanmadığı belirtildi.
Dilekçede, Mersinli'nin saldırı sırasındaki soğukkanlılığı, korku eşiğinin düşürülmüş olması ve zihinsel fonksiyonlarının belirli bir amaca yönlendirilmiş olabileceği ihtimallerinin sıra dışı olduğu savunuldu. Bu davranışların, eylemi hür iradesiyle gerçekleştirdiği yönündeki değerlendirmeyi inandırıcılıktan uzaklaştırdığı öne sürüldü.
"KENDİSİNİ YÖNLENDİREN BİR ŞER ODAĞININ VARLIĞI KAÇINILMAZ"
Bakanlığın dilekçesinde, kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları üzerinden saldırganın hareketleri değerlendirildi. Failin belirli süre boyunca kesintisiz ateş etmesi, şarjör değiştirmek üzere başka bir alana geçmesi ve bu işlemi tekrarlaması, dilekçede insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine aykırı olarak nitelendirildi.
Dilekçede, saldırganın eylem öncesinde bazı maddelerin etkisinde kalmış olabileceği iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde; failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme, şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Adli psikiyatri ve adli toksikoloji biliminde bu denli yüksek bir odaklanma, korku inhibitörünün sıfırlanması ve acı/heyecan hissinin kaybolması; kişiye eylem öncesinde Yeni Nesil Ampetamin türevleri, Tasarım Benzodiazepinler veya algı kapatıcı disosiyatif ajanlar verildiğine dair en güçlü klinik karinedir. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'Yalancı Negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."