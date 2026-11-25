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"KENDİSİNİ YÖNLENDİREN BİR ŞER ODAĞININ VARLIĞI KAÇINILMAZ"

Bakanlığın dilekçesinde, kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları üzerinden saldırganın hareketleri değerlendirildi. Failin belirli süre boyunca kesintisiz ateş etmesi, şarjör değiştirmek üzere başka bir alana geçmesi ve bu işlemi tekrarlaması, dilekçede insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine aykırı olarak nitelendirildi.

Dilekçede, saldırganın eylem öncesinde bazı maddelerin etkisinde kalmış olabileceği iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde; failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme, şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Adli psikiyatri ve adli toksikoloji biliminde bu denli yüksek bir odaklanma, korku inhibitörünün sıfırlanması ve acı/heyecan hissinin kaybolması; kişiye eylem öncesinde Yeni Nesil Ampetamin türevleri, Tasarım Benzodiazepinler veya algı kapatıcı disosiyatif ajanlar verildiğine dair en güçlü klinik karinedir. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'Yalancı Negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."