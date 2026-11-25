Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programında, "Kim Var?" isimli müzik ve tiyatro gösterisini sunan güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. A Haber ekranlarına taşınan görüntülere göre öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" şiirinden bir bölümü şarkı şeklinde söyleyen öğrenciyi de "Maşallah" diyerek sevdi.

BEŞTEPE'DE "KİM VAR?" GÖSTERİSİNİN ARDINDAN SAMİMİ BULUŞMA

Dün akşam 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programı renkli anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sanat yönetmenliğinde sergilenen "Kim Var?" isimli müzik ve tiyatro gösterisini gerçekleştiren güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle buluştu. Aralarında öğretmenlerinin de bulunduğu oldukça kalabalık bir öğrenci kadrosuyla bir araya gelen Erdoğan, her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Dün akşam kayda geçen bu keyifli görüntüler, A Haber ekranlarına taşındı.