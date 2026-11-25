A Haber canlı yayınına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte başlayan yeni dönemin yol haritasını anlattı. İzmir'in çözüm bekleyen kronik sorunlarından kentsel dönüşüme, körfez kirliliğinden merkezi yönetimle iş birliği adımlarına kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Tugay, Başkan Erdoğan ve bakanlarla gerçekleştirdiği temasların perde arkasını aktarırken geçmiş dönemde merkezi idarenin İzmir için attığı adımların davalarla nasıl tıkandığını açıkladı. Ayrıca muhalefetin engelleme çabası yürüttüğünü belirten Tugay, "Muhalefet etme çabası var ama bunu mantık dışına çıkarak yapıyorlar. " dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY A HABER'DE KONUŞTU İZMİR İÇİN HIZLI ÇÖZÜM VE YENİ VİZYON DÖNEMİ

İzmir halkının takdiriyle göreve geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Şimdi ben İzmirlilerin takdiriyle tabii belediye başkanı seçildim. Seçildiğimden beri İzmir'in bugününe ait çok önemli sorunların çözümü için çalışıyorum, hem de geleceğin İzmir'ini şekillendirmek için çaba gösteriyoruz. Yeni dönem diyeceğimiz bu dönem, yaptığımız her işin hız kazandığı, uzun yıllardır çözüm bekleyen pek çok konunun masaya yatırılıp hızlıca çözüm üretildiği bir dönem olacak" şeklinde konuştu. "İZMİR BİR YERLERDE TAKILIP KALMIŞ GİBİYDİ"

İzmir'in Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "İzmir, bizim gözümüzde doğal olarak Türkiye'nin en özel, en güzel şehri. Ama geçen bir görüşmede İzmir dışından birisinin söylediği bir şeyi söyleyeyim: 'İzmir sadece İzmirlilerin İzmir'i değil, Türkiye'nin İzmir'i' dedi. Gerçekten Türkiye'nin İzmir'idir, Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Şuna inanıyoruz: İzmir aslında şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir durumda olabilir. İzmir'in pek çok anlamda çok daha yüksek potansiyeli var. Ama sanki bir yerlerde takılıp kalmış gibi bir hali vardı. Gittikçe artan sorunları, çözüm beklediği halde ilerleme sağlanamayan konuları vardı" değerlendirmesinde bulundu. Kentin acil çözüm bekleyen sorunlarını sıralayan Tugay, "Şehrin içerisinde gittikçe artan bir sıkışıklık, deprem riskiyle beraber şehrin bazı bölgelerindeki kötü görünümlü yerleşim alanlarının bir an önce dönüşmesi... Buranın bir tarihi geçmişi, turizm potansiyeli var. Türkiye'nin en fazla tarım yapılan şehirlerinden biridir, bu anlamda ciddi bir potansiyeli var. Dünya güzeli bir körfezi var ama maalesef körfez sorunlara boğulmuş vaziyetteydi. Bunlar için biz Büyükşehir Belediyesi olarak çok çaba gösterdik ama gerçekten bizim gücümüzü aşan, daha fazla katkı ve katılımın gerektiği durumlar vardı" ifadelerini kullandı. Sorunların çözümü için merkezi yönetim ve diğer kurumlarla ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Tugay, "Bu dönem yerel yönetimle merkezi yönetimin, aslında sadece bakanlıklar olarak da düşünmeyelim, Türkiye'deki pek çok farklı kurumun, üniversitelerin katkısını alabileceğimiz, dolayısıyla her türlü sorunu hem bilgi birikimiyle hem de sağlanacak kaynaklarla daha hızlı çözdüğümüz bir döneme gireceğiz" dedi.

Tugay: Cumhurbaşkanımızın desteği moral veriyor (Fotoğraf: AA)



CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN PERDE ARKASI

AK Parti heyetiyle yapılan temasların detaylarını soran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Son olarak şunu sormak istiyorum: Siz AK Parti heyetiyle görüştünüz. Bu süreçte İzmirlilere nasıl mesajlar verildi? AK Parti heyetiyle yaptığınız görüşmelerde İzmir için hangi başlıklar öne çıktı?" sorusunu yöneltti. Hükümetin İzmir'e yaklaşımına ve geçmişte yaşanan sorunlara değinen Tugay, "Şimdi tabii ben önce bazı bakanlarımızla görüştüm, sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Onlardan hissettiğim şey şuydu: İzmir'e çok daha fazla ilgi göstermek, sorunlarıyla çok daha yakından ilgilenmek ve sorunlarını çok daha hızlı bir şekilde çözmek için yerel yönetimle uyum içerisinde çalışmak istiyorlardı" ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemlerde bakanlıkların projelerine karşı açılan davalara ve yaşanan fikir ayrılıklarına dikkat çeken Tugay, "Ama bu, geçmiş dönemlerde ne yazık ki olamamış. Bakanlığın verdiği hemen her karara, gerçekten İzmir'in hayrına da olacak pek çok karara maalesef itiraz edilmiş. Davalar açılarak sürecin durdurulması gibi pek çok durumla karşı karşıya kalmışlar. Çok iyi niyetli projeler ortaya konmuş ama bunlarda da bir türlü fikir birliğine varılamamış" dedi. SUDA İNDİRİM VE ULAŞIMDA REKOR BÜTÇE

Kente verilen müjdeleri hatırlatan A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İzmirlilere su indirimi müjdesi geldi. Bundan sonra önemli müjdeleriniz var mı? Ulaşımda neler olacak?" sorusunu yöneltti. Temel hizmetlerin en uygun fiyatla sunulması gerektiğini vurgulayan Cemil Tugay, "Göreve başladığımda en çok şikayet edilen konu su parasıydı. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor algısı bir ölçüde doğruydu. İndirimimizi yaptık, insanları rahatlatacak bir adım oldu. Önümüzdeki yıl için toplu ulaşıma zam yapmadık, indirim çeşitliliğini genişlettik. Bu yıl 183,5 milyar liralık bütçe yaptık ve en büyük payı ulaşıma ayırdık" ifadelerini kullandı. Bütçenin yatırımlara ayrılan payına dikkat çeken Ayçe, "Kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımları için tarihi bir bütçe ayrıldı, değil mi efendim? Bu bütçeyle İzmir'i nasıl bir yatırım dönemi bekliyor?" sorusunu sordu. Bütçenin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini belirten Tugay, "Bütçenin yüzde 40'ı yatırıma ayrıldı. 80 milyar liranın üzerinde bir yatırım rakamından bahsediyoruz. Ulaşımın yanı sıra kentsel dönüşüm için çok ciddi bir bütçe ayırdık. Kentsel dönüşüm benim gözümde en hayati, en öncelikli konudur. Hem deprem riskine hem de kötü görünümlü yapılaşmaya ilişkin sorunları hızla gidereceğiz" dedi. İZMİR'İN TARİHİNE "ROMA" MODELİ DÖNÜŞÜM

Kentin merkezinde başlatılacak öncelikli çalışmalara ilişkin A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Kentte yapılacak ilk projeler arasında neler var efendim?" sorusunu yöneltti. Kentin tarihi bölgelerinin ayağa kaldırılacağını belirten Cemil Tugay, "Basmane bölgesinde, Anafartalar ve Hatuniye'de altyapı çalışmalarını başlattık. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve restorasyonlarla orayı çöküntü alanı olmaktan çıkaracağız. Antik tiyatro kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle hızlanacak. Eski Smyrna bölgesindeki çalışmalar çok daha hızlı ilerleyecek. Hep söylüyorum, aslında İzmir, İtalya'nın Roma şehri gibi bir yer. Bu tarihi zenginlikler açığa çıktıkça yerli ve yabancı turist sayısı katlanarak artacaktır" değerlendirmesinde bulundu. SOSYAL PROJELER

Sosyal belediyecilik çalışmalarına değinen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Esnafa yönelik çalışmalar ve sosyal belediyecilik çalışmaları nasıl gidiyor? Projeler var mı?" sorusunu yöneltti. Sosyal yardımların artarak süreceğini kaydeden Tugay, "Huzurevlerimizin kapasitesini 4-5 katına çıkaracağız. Yenidoğan bebekler ve anneler için desteklerimiz artacak. Gençlerimiz için spor tesislerini planlamak üzere eski Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldik. Her mahallede çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.