İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay A Haber'de açıkladı: Meclis'te bizi engelleme çabası var
A Haber canlı yayınına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte başlayan yeni dönemin yol haritasını anlattı. İzmir'in çözüm bekleyen kronik sorunlarından kentsel dönüşüme, körfez kirliliğinden merkezi yönetimle iş birliği adımlarına kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Tugay, Başkan Erdoğan ve bakanlarla gerçekleştirdiği temasların perde arkasını aktarırken geçmiş dönemde merkezi idarenin İzmir için attığı adımların davalarla nasıl tıkandığını açıkladı. Ayrıca muhalefetin engelleme çabası yürüttüğünü belirten Tugay, "Muhalefet etme çabası var ama bunu mantık dışına çıkarak yapıyorlar. " dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı.
İZMİR İÇİN HIZLI ÇÖZÜM VE YENİ VİZYON DÖNEMİ
İzmir halkının takdiriyle göreve geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Şimdi ben İzmirlilerin takdiriyle tabii belediye başkanı seçildim. Seçildiğimden beri İzmir'in bugününe ait çok önemli sorunların çözümü için çalışıyorum, hem de geleceğin İzmir'ini şekillendirmek için çaba gösteriyoruz. Yeni dönem diyeceğimiz bu dönem, yaptığımız her işin hız kazandığı, uzun yıllardır çözüm bekleyen pek çok konunun masaya yatırılıp hızlıca çözüm üretildiği bir dönem olacak" şeklinde konuştu.
"İZMİR BİR YERLERDE TAKILIP KALMIŞ GİBİYDİ"
İzmir'in Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "İzmir, bizim gözümüzde doğal olarak Türkiye'nin en özel, en güzel şehri. Ama geçen bir görüşmede İzmir dışından birisinin söylediği bir şeyi söyleyeyim: 'İzmir sadece İzmirlilerin İzmir'i değil, Türkiye'nin İzmir'i' dedi. Gerçekten Türkiye'nin İzmir'idir, Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Şuna inanıyoruz: İzmir aslında şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir durumda olabilir. İzmir'in pek çok anlamda çok daha yüksek potansiyeli var. Ama sanki bir yerlerde takılıp kalmış gibi bir hali vardı. Gittikçe artan sorunları, çözüm beklediği halde ilerleme sağlanamayan konuları vardı" değerlendirmesinde bulundu.
Kentin acil çözüm bekleyen sorunlarını sıralayan Tugay, "Şehrin içerisinde gittikçe artan bir sıkışıklık, deprem riskiyle beraber şehrin bazı bölgelerindeki kötü görünümlü yerleşim alanlarının bir an önce dönüşmesi... Buranın bir tarihi geçmişi, turizm potansiyeli var. Türkiye'nin en fazla tarım yapılan şehirlerinden biridir, bu anlamda ciddi bir potansiyeli var. Dünya güzeli bir körfezi var ama maalesef körfez sorunlara boğulmuş vaziyetteydi. Bunlar için biz Büyükşehir Belediyesi olarak çok çaba gösterdik ama gerçekten bizim gücümüzü aşan, daha fazla katkı ve katılımın gerektiği durumlar vardı" ifadelerini kullandı.
Sorunların çözümü için merkezi yönetim ve diğer kurumlarla ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Tugay, "Bu dönem yerel yönetimle merkezi yönetimin, aslında sadece bakanlıklar olarak da düşünmeyelim, Türkiye'deki pek çok farklı kurumun, üniversitelerin katkısını alabileceğimiz, dolayısıyla her türlü sorunu hem bilgi birikimiyle hem de sağlanacak kaynaklarla daha hızlı çözdüğümüz bir döneme gireceğiz" dedi.
CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN PERDE ARKASI
AK Parti heyetiyle yapılan temasların detaylarını soran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Son olarak şunu sormak istiyorum: Siz AK Parti heyetiyle görüştünüz. Bu süreçte İzmirlilere nasıl mesajlar verildi? AK Parti heyetiyle yaptığınız görüşmelerde İzmir için hangi başlıklar öne çıktı?" sorusunu yöneltti.
Hükümetin İzmir'e yaklaşımına ve geçmişte yaşanan sorunlara değinen Tugay, "Şimdi tabii ben önce bazı bakanlarımızla görüştüm, sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Onlardan hissettiğim şey şuydu: İzmir'e çok daha fazla ilgi göstermek, sorunlarıyla çok daha yakından ilgilenmek ve sorunlarını çok daha hızlı bir şekilde çözmek için yerel yönetimle uyum içerisinde çalışmak istiyorlardı" ifadelerini kullandı.
Geçmiş dönemlerde bakanlıkların projelerine karşı açılan davalara ve yaşanan fikir ayrılıklarına dikkat çeken Tugay, "Ama bu, geçmiş dönemlerde ne yazık ki olamamış. Bakanlığın verdiği hemen her karara, gerçekten İzmir'in hayrına da olacak pek çok karara maalesef itiraz edilmiş. Davalar açılarak sürecin durdurulması gibi pek çok durumla karşı karşıya kalmışlar. Çok iyi niyetli projeler ortaya konmuş ama bunlarda da bir türlü fikir birliğine varılamamış" dedi.
SUDA İNDİRİM VE ULAŞIMDA REKOR BÜTÇE
Kente verilen müjdeleri hatırlatan A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İzmirlilere su indirimi müjdesi geldi. Bundan sonra önemli müjdeleriniz var mı? Ulaşımda neler olacak?" sorusunu yöneltti.
Temel hizmetlerin en uygun fiyatla sunulması gerektiğini vurgulayan Cemil Tugay, "Göreve başladığımda en çok şikayet edilen konu su parasıydı. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor algısı bir ölçüde doğruydu. İndirimimizi yaptık, insanları rahatlatacak bir adım oldu. Önümüzdeki yıl için toplu ulaşıma zam yapmadık, indirim çeşitliliğini genişlettik. Bu yıl 183,5 milyar liralık bütçe yaptık ve en büyük payı ulaşıma ayırdık" ifadelerini kullandı.
Bütçenin yatırımlara ayrılan payına dikkat çeken Ayçe, "Kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımları için tarihi bir bütçe ayrıldı, değil mi efendim? Bu bütçeyle İzmir'i nasıl bir yatırım dönemi bekliyor?" sorusunu sordu.
Bütçenin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini belirten Tugay, "Bütçenin yüzde 40'ı yatırıma ayrıldı. 80 milyar liranın üzerinde bir yatırım rakamından bahsediyoruz. Ulaşımın yanı sıra kentsel dönüşüm için çok ciddi bir bütçe ayırdık. Kentsel dönüşüm benim gözümde en hayati, en öncelikli konudur. Hem deprem riskine hem de kötü görünümlü yapılaşmaya ilişkin sorunları hızla gidereceğiz" dedi.
İZMİR'İN TARİHİNE "ROMA" MODELİ DÖNÜŞÜM
Kentin merkezinde başlatılacak öncelikli çalışmalara ilişkin A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Kentte yapılacak ilk projeler arasında neler var efendim?" sorusunu yöneltti.
Kentin tarihi bölgelerinin ayağa kaldırılacağını belirten Cemil Tugay, "Basmane bölgesinde, Anafartalar ve Hatuniye'de altyapı çalışmalarını başlattık. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve restorasyonlarla orayı çöküntü alanı olmaktan çıkaracağız. Antik tiyatro kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle hızlanacak. Eski Smyrna bölgesindeki çalışmalar çok daha hızlı ilerleyecek. Hep söylüyorum, aslında İzmir, İtalya'nın Roma şehri gibi bir yer. Bu tarihi zenginlikler açığa çıktıkça yerli ve yabancı turist sayısı katlanarak artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
SOSYAL PROJELER
Sosyal belediyecilik çalışmalarına değinen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Esnafa yönelik çalışmalar ve sosyal belediyecilik çalışmaları nasıl gidiyor? Projeler var mı?" sorusunu yöneltti.
Sosyal yardımların artarak süreceğini kaydeden Tugay, "Huzurevlerimizin kapasitesini 4-5 katına çıkaracağız. Yenidoğan bebekler ve anneler için desteklerimiz artacak. Gençlerimiz için spor tesislerini planlamak üzere eski Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldik. Her mahallede çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
ALTYAPIDA DEV SEFERBERLİK VE KÖRFEZ'E 50 MİLYON TONLUK NEŞTER
Kentin altyapı ve temizlik sorunlarına değinen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İzmirlilerin merak ettiği temizlik, çöp ve altyapı konusunda neler yapılacak? Çünkü çöp sorunu çok büyük sorunlardan bir tanesiydi." sorusunu sordu.
Önümüzdeki dönemin altyapı hamlesi yılı olacağını belirten Cemil Tugay, "İddia ediyorum, önümüzdeki 2,5 yıl geçtiği zaman, geçmiş 5 yıl içerisindeki hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar yoğun bir altyapı çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. İller Bankası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla planlama yaptık. Dikili ve Şakran'da çalışmalar devam ediyor. Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ'ı da bu çalışmalara dahil edeceğiz. Arıtması olmayan yer bırakmayacağız." şeklinde konuştu.
Kentin en kritik sorununu hatırlatan A Haber muhabiri, "Körfez efendim, en önemli sorunlardan bir tanesiydi. Körfez'i sormak istiyorum." dedi.
Körfez'in İzmirlileri en çok üzen konu olduğunu dile getiren Tugay, "Kendi çabamızla son 1-1,5 yıl içinde 1,5 milyon tondan fazla çamurun dip temizliğini yaptık. Çiğli'deki arıtma şu anda çok iyi çalışıyor, kirlilik durdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük. Körfez'de çok kapsamlı bir temizlik çalışması başlıyor. Önemli bir kısmını hükümetimiz üstlenecek. Toplamda 50 milyon ton civarında çamurun çıkarılacağı ve su sirkülasyonunun artırılacağı bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Körfez, tarihi boyunca görmediği bir temizliği görecek." ifadelerini kullandı.
Merkezi idareyle yürütülecek diğer projeleri soran A Haber muhabiri, "Merkezi hükümetle ortaklaşa yürütülecek başka projeler var mı efendim, şu anda?" sorusunu yöneltti.
Ulaşım projelerini sıralayan Tugay, "Körfez'in altından bir metro hattı, tüp geçit şeklinde Karşıyaka ile Konak'ı birbirine bağlayacak. İkinci çevre yolu konusu var. Şehir içerisinde köprülü kavşaklar ve alt geçitler planladık. Önümüzdeki yıl İzmirliler yollarda çokça inşaat görecekler ama tamamlandığında çok rahatlayacaklar." sözleriyle projeleri anlattı.
MECLİSTEKİ ENGELLEMELERE SERT ÇIKIŞ VE DEPREM MASTER PLANI
Muhalefetin tutumunu soran A Haber muhabiri, "Önünüze engel olanlar var mı? Muhalif tarafta projeleri engelleyen var mı? Mecliste bir dirençle karşılaşıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Muhalefetin mantıksız bir engelleme çabası yürüttüğünü belirten Başkan Cemil Tugay, "Muhalefet etme çabası var ama bunu mantık dışına çıkarak yapıyorlar. Bundan 6 ay önce doğru olduğuna karar verdiğimiz konularda bugün haksızca itirazlar var. Mecliste bizi engelleme çabası var, komisyonlarda sorun çıkaranlar oluyor. Sizler de bu şehre hizmet etmek için seçildiniz. Yapılan doğru bir işi engellemeye çalışırsanız İzmirlilerin buna destek vereceğini beklemeyin. Ne yazık ki bazı siyasiler, milletvekilleri ve il başkanı, sadece büyükşehirin çalışmaması için yanlış bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.
Geçmişten kalan atıl projeleri soran A Haber muhabiri, "Geçmişte yaşanan süreçler nedeniyle duran inşaatlar var mı? Bu inşaatlar başladı mı?" sorusunu yöneltti.
Yarım kalan işlerin hızla toparlandığını aktaran Tugay, "Yarım kalmış Opera binamız, Karşıyaka Stadı, Örnekköy kentsel dönüşüm bölgesi ve Buca Metrosu gibi projeler var. Arkamızda hükümetin desteğini hissetmek bize moral veriyor. Müteahhit firmalar da hükümetin destekçi olduğunu görünce daha istekli çalışmaya başladılar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı'nın desteğini hatırlatan A Haber muhabiri, "Cumhurbaşkanımızın size desteği var, İzmir'e de önem veriyor. Neler söylersiniz?" sorusunu sordu.
Başkan Erdoğan'ın kente olan yaklaşımına değinen Tugay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'e duyduğu sevginin bugüne kadar tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum. Biz de onu her zaman sevgi ve saygıyla karşılayacağız. Hizmetler ortaya çıktıkça en mutlu olan kişilerden birinin Cumhurbaşkanımız olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kentin hak ettiği noktaya ne zaman geleceğini soran A Haber muhabiri, "İzmir hak ettiği yere ne zaman gelecek?" sorusunu yöneltti.
Kentsel dönüşümde tarihi bir ivme yakalayacaklarını ifade eden Tugay, "Önümüzdeki yıl bile kentsel dönüşümde olağanüstü bir hareketlilik olacak. Riskli yapı kararları, ruhsat süreçleri ve ekonomik desteklerle vatandaşlarımızın önünü açacağız." dedi.
Kentin depreme hazırlığını soran A Haber muhabiri, "Depremle ilgili İzmir'in hazırlığı var mı, neler var? Hükümetle beraber hangi projeler yürütülecek?" sorusunu yöneltti. Deprem Master Planı'nda sona gelindiğini müjdeleyen Tugay, "Önümüzdeki yılın ilk üç ayı içerisinde Deprem Master Planı sonuçlanmış olacak. Kamu yapılarının, yolların, köprülerin ve konutların risk durumu belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte en acil olanlardan başlayarak binalara dokunacağız." sözleriyle açıklamada bulundu.
Röportajın sonunda İzmirlilere mesajını soran A Haber muhabiri, "Son olarak İzmirlilere mesajınız nedir?" sorusunu yöneltti.
İzmirlilere teşekkür eden Başkan Cemil Tugay, "İzmirliler beni belediye başkanı olayım diye seçti. Belediye başkanı ne yapar? Şehre hizmet eder. 'Bırak hizmet etmeyi, ideolojiyle ilgilen.' diyen insanlar var; onlardan özür diliyorum. Benim için öncelikli olan, İzmir'in iyi hizmet almasıdır. Kimseyi incitmeden, çatışmaya girmeden çalışacağım." şeklinde konuştu.