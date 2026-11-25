Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da meydana gelen okul saldırısına ilişkin mahkemeye yeni bir talep dilekçesi sundu. Bakanlık, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini, alınan biyolojik örneklerin ileri toksikolojik analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini ve olay öncesindeki irtibatlarının araştırılmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede Mersinli'den alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örnekleri üzerinde yeniden inceleme yapılması talep edildi.

Dilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığınca hazırlanan 21 Nisan 2026 tarihli rapor ile 27 Nisan 2026 tarihli ek raporda alınan örneklerde alkol, standart inceleme kapsamında değerlendirilen maddeler ve bazı uçucu maddelere rastlanmadığının belirtildiği hatırlatıldı.

Mevcut raporların yalnızca sınırlı bir ilk tarama testini yansıttığı savunulan dilekçede yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri gibi maddelerin standart testlerde tespit edilemeyebileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı mahkemeye yeni bir talep dilekçesi sundu.

GENİŞLETİLMİŞ TOKSİKOLOJİ İNCELEMESİ İSTENDİ

Dilekçede saldırganın eylem sırasındaki davranışları, saldırıyı gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık ve uzun süre kesintisiz ateş etmesi gibi hususların kimyasal madde etkisi altında olabileceği şüphesini doğurduğu öne sürüldü.

Dört sayfalık talep dilekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."

Saldırgan İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline de yer verilen dilekçede bu yöndeki şüphenin aydınlatılması için ileri toksikolojik analizlerin yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini isteyen Bakanlık, incelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılmasını talep etti.



Dilekçede ayrıca yapılan otopsi işleminin yenilenmesi, saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, olay gününe ilişkin okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin taraflarına teslim edilmesi istendi.

Bakanlık, saldırganın otopsisinin yenilenmesini ve biyolojik örneklerin ileri analiz yöntemleriyle incelenmesini istedi.

İDDİANAMEDEN

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

Hakkında dava açılan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.