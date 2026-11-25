Süleyman Demirel, hemen diplomasiden gelen Adalet Partili milletvekili ve senatörleri... Yabancı dil bilen parlamenterleri topladı. İçlerinde... Kamran İnan da vardı. Onlara görev verdi: - Dışişleri Bakanlığı ile temas edin... Yabancı ülkelere gidin... Türkiye'nin bu haklı davasını anlatın... Bu süreçte görevimiz, hükümetin yanında olmaktır... İzlenen politikaya destek vermektir. Budur. Öyle konular vardır ki... Partiler üstüdür. Partilerin... Günlük siyasi çekişmelerin üzerine çıkıp iş birliği yapmaları gerekir. Terörsüz Türkiye... İşte böyle bir konudur... Devlet projesidir.

Süleyman Demirel - Bülent Ecevit

ÖZGÜR ÖZEL 2025

Aşağıdaki sözler Özgür Özel'e ait... Kelimesi kelimesine: "Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum... Büyük bir sabırla, ihtiyatla, ihtimamla, samimiyetle sürece destek vermeyi önemli görüyorum."

Özgür Özel bu sözleri, CHP Genel Başkanı iken Habertürk televizyonunda katıldığı programda söyledi... 15 Mayıs 2025. Aynı programda, Özgür Özel başka neler dedi? Birkaç satırbaşı:

Üzerime, partimin üstüne ne düşerse yapmaya hazırım.

Yapıcı duruyorum.

Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değil.

Biz bu ülkede kan dursun, gözyaşı dursun isteriz.

Türkiye'nin kurtuluşu buradadır.

Tarihsel tutarlılık içindeyiz.

Biz, terör bitsin isteriz.

Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek.

Ne Türk ne Kürt anası ağlayacak.

Bu ülkenin trilyonlarca doları terörle mücadele adı altında silaha, mühimmata, dünyanın gelişmiş ülkelerinin silah tüccarlarına gitmeyecek.

Bu oluk oluk para emekliye akacak... İşçiye akacak... Öğrencilerin gelecek umutlarına akacak... İnovasyona, AR-GE'ye akacak.

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ÖNEMLİ... VE DEĞERLİ

Terörsüz Türkiye konusunda Özgür Özel'in, 15 Mayıs 2025'te söylediği sözler çok önemli... Çok değerli.

Özgür Bey'in CHP'den ayrılması ve Yeni Parti'yi kurması, 2025'te söylediği sözlerin değerini azaltmıyor.

Yeni Parti/Özgür Özel, bugün bazı konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın/hükümetin uyguladığı politikalara karşı olabilir... Doğaldır. Kayyum uygulamalarını... Bazı TV'lerin TMSF'ye geçmesini eleştirebilir... Doğaldır. Ama... Siyasetin en gergin olduğu dönemlerde bile, ülkenin geleceğiyle ilgili konularda...

Günlük siyasi çekişmelerin askıya alınması gerekir.

Terörsüz Türkiye... İşte böyle bir konudur.

Özgür Özel'in 15 Mayıs 2025'te söylediği gibi: "Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değildir."

Özgür Bey dün destek verdiği bu hedefe bugün sırtını dönerse tarihe ve millete nasıl hesap verecek? Muhalefet sorumluluktan kaçamaz. Kaçarsa millet hesabını sorar.