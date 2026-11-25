Terörsüz Türkiye sürecine takoz olan Yeni Parti lideri Özgür Özel'e çağrı: Sorumluluktan kaçanı millet affetmez
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirdiği ziyarette, Yeni Parti lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladı. Geçmişte sürece güçlü destek veren Özel'in, "Biz bu işin içinde yokuz" çıkışıyla bugün farklı bir tutum sergilemesi tepki çekti. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Özel'in 15 Mayıs 2025'te sarf ettiği, "Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değil" sözlerini hatırlatarak mevcut tutumunu eleştirdi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Süleyman Demirel'in sergilediği yaklaşımı örnek gösteren Donat, milli meselelerin partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, Meclis'te kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi parti görüşmeleri tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde son olarak Yeni Parti lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.
Yeni Parti lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladı. Geçmişte sürece güçlü destek veren Özel'in, "Biz bu işin içinde yokuz" çıkışı tepki çekti.
Sabah Gazetesi Yavuz Donat, Özel'in bu tepki çeken tutumuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. "Sürecin Seyir Defteri" başlıklı yazısında Özel'in bu tavrını mercek altına aldı ve sürecin geçmişten bugüne gelişimini aktardı. İşte Donat'ın yazısından detaylar:
Geçen hafta bugün... 18 Kasım Çarşamba... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti ve...
Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulacak olan İzleme Komisyonu'na Yeni Parti'nin üye vermesini istedi.
Yeni Parti... Ana muhalefet... En çok milletvekili olan ikinci parti.
Devlet projesi olan terörsüz Türkiye'ye desteği ve TBMM İzleme Komisyonu'na üye vermesi önemli.
Özgür Özel, "Sayın Meclis Başkanı'nı incitmek istemem, kendisine saygım sonsuz" dedi.
Ve... "Son sözünü" söyledi: "Biz bu işin içinde yokuz."
Keşke... Özgür Özel, bu kadar katı olmasaydı... Kapıyı kapatmasaydı.