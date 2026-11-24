İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında, 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Hâkimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.