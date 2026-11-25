Bursa'da 95 adrese yönelik 850 polis ve 150 ekibin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da 850 polisin katılımıyla 95 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kent merkezi, Karacabey ve Orhaneli'de gerçekleştirilen baskınlarda 122 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

(Foto: DHA) İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. 95 ikamete yönelik operasyona 150 ekip ve 850 personel katıldı.