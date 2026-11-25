Bursa'da 850 polisle uyuşturucu baskını: 122 şüpheli gözaltında
Bursa'da 95 adrese yönelik 850 polis ve 150 ekibin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa'da 850 polisin katılımıyla 95 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kent merkezi, Karacabey ve Orhaneli'de gerçekleştirilen baskınlarda 122 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. 95 ikamete yönelik operasyona 150 ekip ve 850 personel katıldı.
95 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon kapsamında kent merkezinde 28, Karacabey'de 81 ve Orhaneli'de 17 olmak üzere toplam 126 şüphelinin yakalanması hedeflendi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ve 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu.
Aramalarda ayrıca 22 ecstasy hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren 23 sentetik hap, 2 hassas terazi, 4 tabanca, 4 tüfek, 21 tüfek kartuşu ve 229 fişek ele geçirildi.