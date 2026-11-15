Van'da uyuşturucu operasyonu! 29 kilo 220 gram ele geçirildi, 4 tutuklama
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Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.