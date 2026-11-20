İzmir’de araçtan 54 bin 850 uyuşturucu hap çıktı: 1 şüpheli gözaltında

İzmir’in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.