İzmir’de araçtan 54 bin 850 uyuşturucu hap çıktı: 1 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi:
|
İzmir’in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde park halindeki araçta 54 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 03.45 sıralarında Gaziemir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki araçta arama yaptı.
ARAÇTAN 54 BİN 850 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Ekiplerin araçta gerçekleştirdiği aramada 54 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.