Polis aracına çarpıp kaçan sürücüye rekor ceza!
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Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymayıp polis aracına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Ş.T.’ye 650 bin TL ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sahte plakalı otomobilin sürücüsü Ş.T. kaçmaya başladı. Polisin yaklaşık 30 dakika süren takibi sonucu Ş.T.'nin otomobili Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi'nde durduruldu. Yakalanıp gözaltına alınan sürücü Ş.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulanarak polis merkezine götürüldü.