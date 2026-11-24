Gizli tanık Albatros'un verileriyle FETÖ'ye operasyon: Ankara merkezli 3 ilde 20 gözaltı
FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı'na personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik soruşturmada, gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda 20 şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli 3 ilde 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı yakalandı.
FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı'na personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen 20 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
GİZLİ TANIK ALBATROS'UN VERİLERİ İNCELENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği çalışma gerçekleştirdi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik soruşturmada, gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda 20 şüpheli belirlendi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.