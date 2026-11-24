Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip tehdit etmesi sonrası, 'Hakaret ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamalarından tutuklanan F.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. F.K. ifadesinde, "Görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını anladım. Müştekiden özür diledim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde davrandım. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır" dedi.

Olay, 21 Kasım'da İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. F.K., bir süre sonra gelen sürücünün boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Sürücünün özür dilemesine rağmen saldırısını sürdüren F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" dedi. Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfretti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.