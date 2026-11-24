60 yıllık iz sürüldü, 100 tarihi eser Türkiye'ye döndü: Kayıp mirasın peşindeki bilimsel mücadele
Anadolu'dan yıllar önce kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesi için yürütülen çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. ABD'den iadesi sağlanan 100 eser, onlarca yıl öncesine ait kazı raporları, müze kayıtları ve bilimsel analizlerle yeniden Anadolu'ya kazandırıldı. Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi bronz heykelleri ise 60 yıllık iz sürme sürecinin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
Anadolu'nun farklı bölgelerinden yıllar önce kaçırılan tarihi eserler, uzun soluklu araştırmalar ve uluslararası iş birlikleriyle yeniden Türkiye'ye kazandırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında ABD'den iadesi sağlanan 100 eser, kültürel mirasın korunması için verilen mücadelenin önemli sonuçlarından biri oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'un katıldığı televizyon programında aktardığı süreçler, eserlerin Türkiye'ye dönüşünün arkasındaki bilimsel ve hukuki çalışmaları gözler önüne serdi. Onlarca yıl öncesine ait kazı raporları, müze envanterleri, savcılık tutanakları, 3 boyutlu taramalar ve laboratuvar analizleriyle yürütülen çalışmalar, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kapsamını ortaya koydu.
Boz, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların güçlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ortaya koyduğu iradenin, kurumsal yapılanmaya verdiği önemin ve uzman ekiplere duyduğu güvenin belirleyici rol oynadığını ifade etti. 2020 yılında kaçakçılıkla mücadele alanındaki kurumsal yapılanmanın daire başkanlığı düzeyine genişletilmesinin, uluslararası muhataplarla doğrudan temas kurulmasına ve iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.
60 YILLIK SIRRI ÇÖZEN BİLİMSEL İPUÇLARI
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi bronz heykellerinin iadesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
Antik kentteki Sebasteion yapısında imparator kültü kapsamında sergilenen heykellerin önemli bir bölümü, 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla yurt dışına çıkarıldı. Uluslararası müze koleksiyonlarına giren eserlerin Anadolu kökeninin kanıtlanması için uzun yıllara yayılan bilimsel araştırmalar yürütüldü.
Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Jale İnan'ın 1973 yılında yayımladığı bilimsel çalışma, sürecin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Pisidia bölgesinden geldiği belirtilen dört bronz heykel üzerine yaptığı araştırmalar sırasında Bubon'da daha önce ele geçirilen bir heykelle bağlantı kuran İnan'ın çalışmaları, sonraki yıllarda gerçekleştirilen araştırmalara ışık tuttu.
Burdur Müzesi kayıtları, 1967 yılında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirilen bronz heykel ve Sebasteion'da yapılan kurtarma kazıları sayesinde eserlerin aynı yapıya ait olduğu ortaya konuldu.
İade sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, ABD'deki Cleveland Müzesi'nde bulunan Marcus Aurelius heykelinin 3 boyutlu taramasını gerçekleştirdi. Heykelin ayağındaki kurşun kenet ile Bubon'daki kaidede bulunan yuvanın örtüştüğü dijital ortamda tespit edildi. Ardından heykelden ve kaideden alınan kurşun örnekleri, Almanya'daki Tübingen Üniversitesinin uzman laboratuvarlarında karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Bilimsel rapor, heykelin Bubon'daki Sebasteion yapısında dikili bulunduğunu doğrulayan önemli kanıtlardan biri oldu.
Zeynep Boz, iade sürecinde Prof. Dr. Jale İnan'ın yıllar önce başlattığı bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Galiba hepimizin kalbinde ortak olan Jale Hoca'yı hatırlamaktı." ifadelerini kullandı.
BOĞAZKÖY SFENKSİ 98 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Kültür varlıklarının iadesinde uzun yıllara yayılan takibin önemini gösteren örneklerden biri de Boğazköy Sfenksi oldu.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Halil Edhem Bey'in Osmanlı döneminde başlattığı iade girişimlerinin ardından Boğazköy Sfenksi, 98 yıl sonra 2011 yılında Türkiye'ye kazandırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, bu örneğin kararlı takibin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Bir eserin bazen 98 yıl sonra bile Türkiye'ye gelebildiğini gördük biz. Ama dikkatli bir takiple, inatlı bir takiple. Bunun gibi vakalar oldukça bizim inadımız devam edecek." dedi.