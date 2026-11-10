25 Kasım 2026'da Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması öncesi Shakhtar Donetsk Takımı Teknik Hocası Arda Turan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Teknik Hocası Emre Belözoğlu, bugün sabah saatlerinde Eyüp Sultan Camii'nde namaz kıldı.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, namaz sonrası salep birlikte salep içti. İki başarılı teknik direktörün salep aldığı kadın girişimci Gülistan Çetinkaya, o anları anlattı.

"SABAH NAMAZI KILMAYA GELİYORLAR, ONLARI UZUN ZAMANDIR BERİ TANIYORUM"

Salep satışı yapan Gülistan Çetinkaya, "Onları gördüğümde şaşırmadım, onları tanıyorum. Aramızda güzel bir muhabbet var, kardeşlerimizle beraber. Sabah namaz kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum. Ben 31 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Tezgahımız 24 saat açık, herkese hizmet veriyoruz. Ben şaşırmadım, çok güzel bir duygu. Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin. Ben sabah saat 05.00'te geliyorum, 08.00'de oğlum geliyor" dedi.