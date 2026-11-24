Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

"BOĞAZLARDAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRİ SON 4 YILDA YILLIK 38 MİLYON DOLARDAN 259 MİLYON DOLARA ÇIKARDIK" Bakan Uraloğlu, denizcilik sektörünü büyütmeye de devam ettiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Liman tesisi sayımız 218'e ulaştı. 2025'te limanlarımızda 553 milyon ton yük ve 14 milyon TEU konteyner elleçleyerek rekorlar kırdık. Tersane sayımızı 37'den 85'e, yat limanı kapasitemizi 8 bin 500'den 26 bine çıkardık. Mavi Vatan'ımızın deniz yetki alanlarında haklarımızı korumaktan asla taviz vermeyeceğiz. Boğazlardan elde ettiğimiz geliri son 4 yılda yıllık 38 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkardık. Gemi insanlarımız Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün beyaz listesinde."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Boğazlardan elde ettiğimiz geliri son 4 yılda yıllık 38 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkardık” (Foto: A Haber.com.tr)

Bakan Uraloğlu: “Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotu, tam elektrikli Ro-Ro yolcu feribotu ve yüzer balık çiftliği de tersanelerimizde inşa ediliyor” (Foto: A Haber.com.tr)





"ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ 248 DENİZ OLAYINDA 931 KİŞİNİN KURTARILMASINI KOORDİNE ETTİ"

Uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemiyle 6 ülkeye hizmet verdiklerini de belirten Bakan Uraloğlu "Arama kurtarma ekiplerimiz bu yılın ilk 10 ayında 248 deniz olayında 931 kişinin kurtarılmasını koordine etti. Doğu Akdeniz'de deniz trafiğini yerli ve millî sistemimizle yönetiyoruz." dedi.

Son 4 yılda boğazlardan elde edilen yıllık gelir 259 milyon dolara yükseldi (Foto: Ahaber.com.tr)



DÜNYADA İLKLER TÜRK TERSANELERİNDE ÜRETİLİYOR

Tersanelerin artık dünyanın ilklerini inşa ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dünyanın ilk yelkenli Ro-Ro gemisi ve e-metanol yakıt sistemine sahip ilk rüzgâr türbini destek gemisi Türk tersanelerinde üretiliyor. Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotu, tam elektrikli Ro-Ro yolcu feribotu ve yüzer balık çiftliği de tersanelerimizde inşa ediliyor. Haliç Yat Limanı ve Kompleksinin ikinci etabıyla birlikte 696 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'a kazandırıyoruz. Tarihî yapıları aslına uygun olarak restore ediyoruz."