Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanan HGS işlemlerine ilişkin son günlerde gündeme gelen tartışmalara açıklık getirdi.

Süreci Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak yakından takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, hatalı plaka okumalarında işlemlerin iptalinden 15 ve 45 günlük ceza takvimine, KVKK kararı sonrası değişen e-Devlet sorgulama sisteminden işletmecilerle yapılacak kritik toplantıya kadar milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli detayları paylaştı. HATALI PLAKA OKUMASINDA TÜM İŞLEMLER İPTAL EDİLİYOR Otoyol geçişlerinde araçların hem HGS etiketi hem de plaka üzerinden iki farklı yöntemle tespit edildiğini vurgulayan Uraloğlu, HGS etiketi bulunmayan araçların da giriş ve çıkış gişelerinden plaka yoluyla tanımlandığını ifade etti. Eskimiş etiketler ile kirli veya deforme olmuş plakalar nedeniyle zaman zaman okuma zorlukları yaşanabildiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Mevcut sistemin yapay zekâ destekli algılamasıyla beraber o plakayı tahmin ediyoruz, ona göre işlem yapıyoruz. Eğer burada bir yanılgı varsa ve bize bildirildiği takdirde geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 15 ve 45 günlük ceza takvimine dikkat çekerek sürücülerin HGS ve iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini vurguladı. (Fotoğraf: A Haber arşiv) 15 VE 45 GÜN DETAYINA DİKKAT İhlalli geçiş ya da yetersiz bakiye durumunda sürücülerin vakit kaybetmeden bilgilendirildiğini aktaran Uraloğlu, vatandaşların iletişim bilgilerini güncel tutmasının mağduriyetlerin önüne geçmek açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu konuda sürücülere çağrıda bulunan Bakan Uraloğlu, "İhlalli geçiş olduktan sonra 15 gün içerisinde vatandaşlarımıza sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS bildirimi yapıyoruz. Hatta bunu yetersiz bakiye varsa da yapıyoruz. Onun için bizim isteğimiz, vatandaşlarımızın mutlaka tanımlı HGS'ye veya tanımlı plakaya ait sorumlu kişinin cep telefonu numarasını e-Devlet üzerinden veya bizim HGS sistemlerimiz üzerinden, Karayolları üzerinden mutlaka güncellemeleri. Ama e-Devlet en kıymetlisidir." sözleriyle aktardı. HGS hesabı olmayan ya da bakiyesi yetersiz kalan sürücüler için işleyen hukuki takvimi de tek tek anlatan Bakan Uraloğlu, "15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar, öderse yine hiçbir problem yok. 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. 46'ncı günden sonra özellikle kamu-özel iş birliği otoyollarında vatandaşa en az 15 gün içerisinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci yine durdurmayı amaçlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem, bir ödeme, bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay, esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor." ifadelerini kullandı.