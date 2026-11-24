Bakan Tekin'den 24 Kasım mesajı: “Öğretmenlerimizin itibarı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olduğunu vurguladı. Eğitim politikalarında istişareye önem verdiklerini belirten Tekin, “Öğretmenlerimizin itibarını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde 7 gün 24 saat çalışıyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin eğitim sistemindeki önemine dikkat çekti. Eğitim alanında atılan adımları öğretmenlerle istişare ederek hayata geçirdiklerini belirten Tekin, "Öğretmenlerimizin itibarını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Hep Sen Varsın Diye" temasıyla Ankara'daki MEB Şura Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin mesleki deneyimleri ve başarı hikayeleri ele alındı. ÖğretmeniZ platformunda bugüne kadar 81 ilden yaklaşık 500 öğretmenin hikayesi 17 farklı kategoride yayımlandı. ÖğretmeniZ Dergisi'nin 13 sayısında ise öğretmenlerin edebi, sanatsal ve kültürel çalışmaları tanıtıldı.
İlk kez yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikle farklı kuşaklardan öğretmenler arasında tecrübe aktarımının güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını ve projelerde istişare kültürünü esas aldıklarını söyledi.
"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜYÜK BİR AİLE"
Milli Eğitim Bakanlığı'nın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Tekin, göreve başladığında iki temel soruna odaklanmayı hedeflediğini belirtti. Bakanlığın geniş yapısı nedeniyle popülist söylemlerle hareket edilmesinin mağduriyetlere yol açabileceğini ifade eden Tekin, kararların devletin ve toplumun ihtiyaçları gözetilerek alınması gerektiğini kaydetti.
Siyasette kullanılan "Herkes, her istediğini yapsın" yaklaşımının eğitim sisteminde rasyonel sonuçlar doğurmayabileceğine dikkati çeken Tekin, bu tür taleplerin öğretmen normları üzerindeki etkisinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir aile. Bu aileyle iş yapmak istiyorsanız her şeyi istişare edeceğiniz bir paydaş bulmanız lazım ve bu ailenin taşıyıcı kolonu öğretmenler" dedi.
Göreve geldikleri günden itibaren öğretmenlerle birlikte hareket edecekleri bir yol haritası oluşturduklarını belirten Tekin, alkışlanma ya da iyi siyasetçi görünme kaygısıyla değil, istişare anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.