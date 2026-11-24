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"Hep Sen Varsın Diye" temasıyla Ankara'daki MEB Şura Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin mesleki deneyimleri ve başarı hikayeleri ele alındı. ÖğretmeniZ platformunda bugüne kadar 81 ilden yaklaşık 500 öğretmenin hikayesi 17 farklı kategoride yayımlandı. ÖğretmeniZ Dergisi'nin 13 sayısında ise öğretmenlerin edebi, sanatsal ve kültürel çalışmaları tanıtıldı.

İlk kez yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikle farklı kuşaklardan öğretmenler arasında tecrübe aktarımının güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını ve projelerde istişare kültürünü esas aldıklarını söyledi.