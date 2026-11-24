Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı'nda öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Öğrencilerine kimi zaman anne merhameti, kimi zaman baba şefkatiyle yanaşan tüm öğretmenlerimize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı burada bir kez daha ifade ediyorum.

Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Öğretmen bilendir, bildiklerini öğretendir. Tıpkı bir nakkaş gibi öğrencisini eğitip geleceği inşa eden kişi demektir. Öğretmenleri ruhların mürşidi ve istikbalin kefili olarak tarif eden Nurettin Topçu, bakınız ne diyor: 'Devletleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallimlerin değer gördüğü ülkede insanlar faziletlidir. Muallimin alçaldığı milletler düşmüştür.' Öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir. Böyle bir misyona sahiptir. Bizim gibi ilmi ve muallimini baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmezdir.

2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı bu hafta içerisinde açıklanacak. Mesleğe ilk adımını atacak 30 bin öğretmenimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz."