Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Muğla'da deprem meydana geldi: Büyüklüğü 4.6! (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 18.39.42'de merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi olan 4.6 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları ise 37.136 kuzey enlemi ve 27.869 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD'ın paylaştığı deprem verileri:

Büyüklük: 4.6 (Mw)

Merkez üssü: Milas (Muğla)

Tarih: 24 Kasım 2026

Saat: 18.39.42 (TSİ)

Enlem: 37.136 N

Boylam: 27.869 E

Derinlik: 7.28 kilometre