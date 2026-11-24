AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Oğluyla ilgili fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Yazıcı, masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yazıcı, aldığı kararın görev sorumluluğunun ve kurumsal hassasiyetinin bir gereği olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Kasım 2026 tarihli yazılı açıklamasında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Siyasi hayatı boyunca üstlendiği görevleri bir makamın sağladığı imtiyaz olarak değil, omuzlarına yüklenen bir emanet olarak gördüğünü belirten Yazıcı, hak, hukuk, adalet ve ahlaki değerlerden ayrılmamaya gayret ettiğini ifade etti.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar farklı kademelerde görev üstlendiğini belirten Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alnım ak, başım dik. Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım. Görev yaptığım her dönemde dürüstlükten, şeffaflıktan ve kamu sorumluluğunun gerektirdiği hassasiyetle hareket ettim. Bugün de geçmişime, emeğime ve yürüttüğüm mücadeleye alnımın akıyla bakıyorum. Verilmeyecek hesabım Allah'a şükürler olsun ki yok."

OĞLUYLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Fon soruşturması kapsamında oğluyla ilgili gündeme gelen iddialara da değinen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir."

MASUMİYET KARİNESİNE VURGU

Peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini beklediğini belirten Yazıcı, bir iddianın yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle hükme dönüşemeyeceğini ifade etti.

"BUNA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİM"

Fon alanında herhangi bir fiili aktivitesinin bulunmadığını belirten Yazıcı, partideki görevinin araç haline getirilerek sosyal medya üzerinden planlı bir kampanya yürütüldüğünü savundu. Yazıcı, söz konusu kampanyanın oğlu ve şahsının ötesinde AK Parti'ye zarar vermeyi amaçladığını belirterek buna asla fırsat vermeyeceğini vurguladı.

İSTİFA KARARINI DUYURDU

Görevinden ayrılma kararı aldığını açıklayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım."

Aldığı kararın farklı şekillerde yorumlanabileceğini belirten Yazıcı, kararının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Aldığım karar, görev sorumluluğumun ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur."