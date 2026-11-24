Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yasal takibin durdurulduğunu belirten Uraloğlu, usule uygun yapılmayan tüm ödemelerin iade ettirileceğini açıkladı. 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) konusunda usule uygun yapılmayan bütün ödemelerin iade ettirileceğini açıkladı. Yasal takibin durdurulduğunu belirten Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin özellikle HGS konusundaki sorularına yanıt veren Uraloğlu, usule uygun yapılmayan ödemelerin geri iade edileceğini belirtti.

"USULE UYGUN YAPILMAMIŞ OLAN BÜTÜN ÖDEMELERİ GERİ İADE ETTİRECEĞİZ"

HGS ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. PTT'nin yetersiz bakiyeleri konusunda sıkıntı var. Peki ne yapacağız? Yasal takibi durdurduk. Usule uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz. 2025 yılı için 25 bin dosyayı tek tek incelediğimizi dikkatinize sunuyoruz.

İletişim kanallarını etkili kullanalım. Kredi kartı aboneliğini teşvik edelim. SMS bildirimleri düzenli yapalım. Otomatik bildirimleri e-Devlet üzerinden yapalım. Yakın zamanda inşallah gerekli düzenlemeleri yaparak bunu gündemden çıkaracağız.

10 kat ceza vardı. Bunun 6'sı devlete, 4 katı şirkete gidiyordu. Bunu sorguluyoruz. Radarımızda olan bir mesele."

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