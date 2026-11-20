HGS’de icra takipleri için durdurma kararı! Özel otoyol şirketlerinin uygulaması yeniden düzenleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) icra takipleriyle ilgili alınan kararları resmen duyurdu. Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar kapsamındaki avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulduğunu açıklayan Uraloğlu, hukuki mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takibi uygulanmayacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen sorunlara ilişkin incelemelerin tamamlandığını belirterek alınan kararları duyurdu.
Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını, ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmayacağını açıkladı.
BAKAN URALOĞLU'NUN PAYLAŞIMI
"Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır.
Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca % 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır: