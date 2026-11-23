Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak.

Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar https://personeltemin.jandarma.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Alımın başvuru şartlarına ve diğer detaylarına www.jandarma.gov.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.