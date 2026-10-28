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Jandarmanın 32 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 298 şüpheli tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Jandarmanın 32 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 298 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 32 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 423 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 560 kilogram uyuşturucu madde ve 435 bin 553 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 119 bin 772 kök kenevir ve skunk imha edildi. Yakalanan şüphelilerden 298’i tutuklandı, 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

Operasyonlara 1.953 narkotik ve asayiş ekibi ile 9 bin 765 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de çalışmalarda görev aldı.

32 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU! 423 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 298'İ TUTUKLANDI

YÜZLERCE KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

32 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve imha edilen bitkiler şöyle sıralandı:

  • 560 kilogram uyuşturucu madde
  • 435 bin 553 adet uyuşturucu hap
  • 119 bin 772 kök kenevir ve skunk

Operasyonlar kapsamında toplam 423 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 298'i tutuklanırken, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarmanın 32 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 298 şüpheli tutuklandı - 1

UYUŞTURUCU SATIŞINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜLER

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıklarının belirlendiği bildirildi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

#Jandarma Genel Komutanlığı #İçişleri Bakanlığı #Uyuşturucu Operasyonu
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