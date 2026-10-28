Jandarmanın 32 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 298 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 32 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 423 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 560 kilogram uyuşturucu madde ve 435 bin 553 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 119 bin 772 kök kenevir ve skunk imha edildi. Yakalanan şüphelilerden 298’i tutuklandı, 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.