Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
Giriş Tarihi:
|
Çanakkale Boğazı, bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle saat 12.20 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı, olumsuz hava şartları nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
FIRTINA VE AKINTI GEMİ TRAFİĞİNİ DURDURDU
Boğaz'da etkisini artıran fırtına ve akıntı nedeniyle saat 12.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu.
GEMİ KAPTANLARINA TELSİZLE UYARI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak Boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.