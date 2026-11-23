PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğrafın arka planındaki gerçekler ortaya çıktı. Aslan aramalarının yapıldığı alanın Abdülkerim Bardakcı'nın evine yakın bir bölgede bulunduğu, belediye başkanının ricası üzerine dışarı çıkan yıldız futbolcunun dün gece çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığı öğrenildi. Milli stoperin arama çalışmalarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ve aslan beslediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Gündemi meşgul eden söylentilerin ardından Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesi gerçekleştirdiği antrenmanda konuya ilişkin açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.