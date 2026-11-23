Firari aslan Abdülkerim Bardakcı'nın mı? Fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer’de başıboş gezen bir aslanın Galatasaray ve A Millî Takım’ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı’ya ait olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı. Kulüp televizyonuna konuşan yıldız futbolcu, hakkında çıkan söylentilere esprili ve net bir dille son noktayı koydu.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor.
Çalışmalar sürerken geçtiğimiz akşam Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın bölgede çekilen fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, yıldız oyuncunun aslan arama çalışmalarına katıldığı iddia edilmişti.
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğrafın arka planındaki gerçekler ortaya çıktı. Aslan aramalarının yapıldığı alanın Abdülkerim Bardakcı'nın evine yakın bir bölgede bulunduğu, belediye başkanının ricası üzerine dışarı çıkan yıldız futbolcunun dün gece çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığı öğrenildi. Milli stoperin arama çalışmalarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ve aslan beslediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İDDİALARA YANIT VERDİ
Gündemi meşgul eden söylentilerin ardından Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesi gerçekleştirdiği antrenmanda konuya ilişkin açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.