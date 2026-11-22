Sarıyer'de aslan alarmı! Ekipler harekete geçti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde güvenlik kameralarına dişi aslan olduğu iddia edilen bir hayvanın yansıması üzerine ekipler harekete geçti. Uskumruköy'de jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile zabıta ekipleri hayvanı bulmak için çalışma başlattı. Söz konusu hayvanın termal kamerayla da görüntülendiği bildirildi.