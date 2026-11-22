Sarıyer'de aslan alarmı! Ekipler harekete geçti
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde güvenlik kameralarına dişi aslan olduğu iddia edilen bir hayvanın yansıması üzerine ekipler harekete geçti. Uskumruköy'de jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile zabıta ekipleri hayvanı bulmak için çalışma başlattı. Söz konusu hayvanın termal kamerayla da görüntülendiği bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi.
USKUMRUKÖY'DE ASLAN ALARMI
Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu iddia edilen bir hayvanın bölgede dolaştığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sarıyer'deki zabıta ekipleri, aslan olduğu iddia edilen hayvanı bulmak için çalışma başlattı.
TERMAL KAMERAYLA DA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan dişi aslan olduğu öne sürülen hayvan, ekiplerin termal kamerasıyla da görüntülendi.
Hayvanın bulunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.