AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında fon soruşturmasından belediye başkanlarının partiye katılımına, sosyal medyada 15 yaş sınırından Terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemi değerlendirdi. Fon mağdurlarının zararlarının 3 aşamalı planla karşılanacağını belirten Yayman, Özgür Özel’e “Vereceğiniz destek bize değil, 86 milyona” çağrısı yaptı.

A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gündemin öne çıkan tüm başlıklarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Fon soruşturmasında araştırma, tazmin ve piyasaların güçlendirilmesini kapsayan 3 aşamalı eylem planının yürütüldüğünü belirten Yayman, mağdur ödemelerinin devletin hazinesinden değil fona karışan sorumlulardan tahsil edilerek yapıldığını ifade etti.

Belediye başkanı katılımları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 90'a yakın ismin hizmet ve umut amacıyla AK Parti'ye katıldığını söyleyen Yayman, çocukları ve toplumu korumak adına sosyal medyada 15 yaş kuralını sonuna kadar savunduklarını kaydetti. Yayının son bölümünde Terörsüz Türkiye sürecine dair de konuşan Yayman, TBMM'de 467 oyla kabul edilen düzenlemenin ardından İzleme Komisyonu ile teyit ve tespit mekanizmasının gündemde olduğunu belirterek Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sürece destek çağrısında bulundu.

FON SORUŞTURMALARINDA 3 AŞAMALI EYLEM PLANI

A Haber yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları hakkındaki soruyu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin bu konuda çok net bir duruş sergilediğini söyledi. Sürecin üç aşamalı bir eylem planı çerçevesinde ilerlediğini kaydeden Yayman, "Birincisi bu meselenin araştırılması, incelenmesi, soruşturulması. Bu aşamalar aynı zamanda devam ediyor ve Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Bu konuda çalışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir komisyon çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MAĞDURLARIN KAYIPLARININ TAZMİNİ: DEVLETİN HAZİNESİ KULLANILMIYOR

Eylem planının ikinci aşamasının fondan mağdur olan vatandaşların zararlarının tazmin edilmesi olduğunu belirten Yayman, ödemelerin başladığını ve sürdüğünü aktardı. Tazminatların kaynağına ilişkin ayrıntıları paylaşan Yayman, "Burada şu hususun özellikle altını çizmemiz gerekiyor; bu devletin hazinesinden, devletin maliyesinden ve vatandaşlarımızın vergilerinden ödenecek bir meblağdan bahsetmiyoruz. Bu, fona karışan ve bu noktada gerçekten beytülmala dokunan, milletin parasına dokunan fon şeytanlarından bu paralar tahsil edilmek suretiyle vatandaşlarımıza ödemeler başladı, devam ediyor" sözleriyle aktardı.

PİYASALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE "AK PARTİ İSMİ GİBİ AK BİR PARTİDİR" VURGUSU

Üçüncü aşamada maliye, borsa ve bankacılık sistemlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Yayman, "Burada eğer maliye sistemimizle ve borsa sistemimizle ve bankacılık sistemimizle ilgili süreci güçlendirmek ve burada ayıklamak suretiyle daha güçlü bir sermaye piyasası kurulu oluşturmak suretiyle, sermaye piyasaları oluşturmak suretiyle AK Parti böyle bir yol haritası çıkarttı Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı. Süreç kapsamında tutuklamaların, incelemelerin, değerlendirmelerin ve para ödemelerinin sürdüğünü kaydeden Yayman, "Haramla helali birbirine karıştıranlarla AK Parti ismi gibi ak bir partidir. Bunlarla mutlaka yolunu ayırır, ayırmıştır ve burada gerçekten çok net bir duruşu var AK Parti'nin. Yanlışa bulaşan hiç kimse AK Parti'nin üstünde değildir, Cumhurbaşkanımızın üstünde değildir ve Türkiye'nin üstünde değildir, milletimizin üstünde değildir" sözleriyle aktardı.

Uluslararası piyasa derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmelerine de değinen Yayman, "Zaten uluslararası piyasa derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili yaptığı mütalaalarda, değerlendirmelerde bunun Türk ekonomisini majör bir probleme yol açmayacağı ve Türk ekonomisinin bu süreçten güçlenerek yoluna devam edeceğini bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı. Sistemde bir açık bulunması halinde bunların daha güçlü biçimde kapatılacağını söyleyen Yayman, 2001 yılında kurulan AK Parti'nin daha büyük krizlerle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza olan güveni tamdır ve bu noktada inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu krizi de aşarak yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.

AK PARTİ'YE YOĞUN KATILIMLAR: "SİYASETÇİ UMUT OLAN YERE GİDER"

Son dönemde belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Yayman, "Anadolu'da söylenen çok güzel bir söz vardır; kavgalı eve kimse kız vermez. Şimdi burada iki temel yaklaşım var. Birincisi AK Parti'mize gelen insanlar burada bir umut görüyorlar, burada siyaset yapmanın daha rasyonel olduğunu görüyorlar ve Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümenin ne kadar doğru olduğunu ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı. Şimdiye kadar yaklaşık 90'a yakın belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Yeni Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden, DEM Parti'den ve Demokrat Parti'den AK Parti'ye katıldığını kaydeden Yayman, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız katıldı. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız katıldı. Daha önce Aydın katılmıştı biliyorsunuz. Antalya katıldı, İzmir katıldı ve bunların tüm açıklamalarında altını çizdiğimiz temel nokta, ortak nokta; 'Ben şehrime daha iyi hizmet etmek istiyorum, ben şehrimin yapısal sorunlarını çözmek istiyorum, ben şehrime daha iyi hizmet etmenin yolunun AK Parti olduğunu görüyorum' diyerek geldiler" sözleriyle aktardı.

Belediye başkanlarının kendi partilerinde yaşadıkları mutsuzluk ve kaos ortamı nedeniyle umut olan yere geldiğini belirten Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımlara yönelik tepkisini eleştirerek, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Siz dün 'sütte leke var, benim belediye başkanımda leke yok' derken bu kişi hizmet etmek maksadıyla, şehrinin sorunlarını çözmek amacıyla AK Parti'ye katıldığında siz buna en ağır iftiraları söylüyorsunuz" ifadelerini kullandı. Yeni katılımlar olup olmayacağı yönündeki soruya ise açıklamayı Cumhurbaşkanı ile ilgili başkanların yapacağını belirten Yayman, "Ama başkaları da gelecektir" sözleriyle aktardı.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ DÜZENLEMESİ: "BU KONU MİLLETİMİZİN MESELESİDİR"

Sosyal medyadaki algı operasyonları ile hayatın gerçeğinin birbirinden farklı olduğunu dile getiren Yayman, Yeni Parti'de siyaset yapanlara ve Özgür Özel'e A Haber'den seslenerek, "Siyaset açığı halkla ilişkiler yaparak kapatılamaz. Siyaset açığı algı operasyonları yaparak kapatılamaz. Siyaset açığı iftira siyasetiyle kapatılamaz" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki muhalefet açığının bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü savunan Yayman, sosyal medyada yasaklamalara karşı olduklarını ancak kırmızı çizgilerinin bulunduğunu kaydetti. Yayman, "Eğer kadının şiddetten korunması önemliyse bu bizim kırmızı çizgimiz, çocukların korunması bizim kırmızı çizgimiz, kamu düzeninin korunması bizim kırmızı çizgimiz ve bu noktada kesinlikle 15 yaş kuralı dünyada da uygulandı, Türkiye'de de uygulamaya başladı. Bunu sonuna kadar savunuyoruz" sözleriyle aktardı.

Önceki dönem Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olarak sosyal medyaya sınırlama getirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Yayman, "Sosyal medya, dijital mecralar kendini devletin üzerinde görüyor. Kendini yasamanın üstünde görüyor, yargının üstünde görüyor ve yürütmenin üstünde görüyor. Biz çocuklarımızı sosyal medyanın esiri, toplumumuzu sosyal medyanın oyun alanı, algı operasyonlarının alanı olmaktan çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşanan dram ve soykırımla ilgili paylaşımların algoritmalar tarafından sansürlenip hesapların askıya alındığını, buna karşın kadına şiddet, çocuk istismarı ve LGBT savunuculuğunun öne çıkarıldığını öne süren Yayman, "Dolayısıyla geldiğimiz noktada sosyal medya meselesi sadece bir partinin meselesi değil, milletimizin meselesidir, Türk milletinin meselesidir ve bu noktada hep birlikte bizim burada toplumu korumamız, aileyi korumamız, çocuğu korumamız, kadını korumamız gerekmektedir" sözleriyle aktardı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM: İZLEME KOMİSYONU VE TEYİT MEKANİZMASI

Programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle gerçekleştirdiği tur ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Batman'ın ardından Tunceli'de 8 ilin valileriyle yaptığı toplantılar hatırlatılarak Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama soruldu. Sürecin Başkan Erdoğan'ın Ahlat'taki konuşmasında "iç cepheyi güçlendirme" sözü ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerin elini sıkmasıyla başladığını hatırlatan Yayman, "Türkiye'de yaklaşık uzun zamandır Allah'a çok şükür ki şehitlerimiz gelmiyor. Bir terör saldırısı olmuyor. Bu aslında bu sürecin en büyük kazanımlarının başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Sürecin bir devlet politikası olarak yol kazasına uğramadan devam ettiğini vurgulayan Yayman, kendisinin de üyesi olduğu komisyonda sözü ve derdi olan herkesin dinlendiğini ve tüm partilerin oy birliğiyle bir raporun kabul edildiğini belirtti. İmralı Adası'na yapılan ziyaretin tutanaklarının da açık kaynaklarda yayınlandığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini, beraberliğini zedeleyen bir görüşmenin olmadığının görüldüğünü kaydeden Yayman, "Türk demokrasi tarihinde 467 kabul oyuyla kabul edilen hiçbir düzenleme yoktur. Bu da aslında milletimizin bu sürece verdiği desteği ortaya koymaktadır. Tüm kamuoyu araştırmalarında Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 75 dolaylarında ölçülmektedir" sözleriyle aktardı. Gelinen noktada artık İzleme Komisyonu'nun kurulmasının gündemde olduğunu belirten Yayman, "Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespit mekanizması dediğimiz yani silahlar bırakıldı mı, mağaralar boşaltıldı mı bu çok önemlidir. Terörsüz Türkiye sürecinin temel gündemi silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması ve terörsüz bölge, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİ PROJESİ" VE ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

Sürecin sigortasının Başkan Erdoğan'ın liderliği ile TBMM'deki 467 kabul oyu olduğunu ve Devlet Bahçeli'nin stratejik hamleleriyle sürecin devlet politikasına dönüştüğünü belirten Yayman, 24 yıllık AK Parti iktidarında TRT Kürdi'nin açılması, isim ve yayla yasaklarının son bulması, OHAL ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması gibi sessiz devrimler yapıldığını söyledi. Kürt, Türk, Arap, Çerkes, Süryani ve Hristiyan tüm vatandaşlarla Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Yayman, "Biz meseleyi Türkiye'nin demokratikleşmesi projesi olarak görüyoruz" dedi.

Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzleme Komisyonu'na üye vermeyecekleri yönündeki açıklamasına dair soruyu ise çağrıda bulunarak yanıtladı ve "Sayın Özgür Özel, sizin Terörsüz Türkiye sürecine vereceğiniz destek AK Parti'ye vereceğiniz bir destek değildir, 86 milyona vereceğiniz bir destektir. Sizden biz AK Parti gibi aynı cümleleri kurmanızı istemiyoruz. Sizden terörün son bulması, silahların bırakılması noktasında partinizin görüşlerini açıklamanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti'nin kendi içinde karar alıp kamuoyu önünde farklı açıklamalar yaptığını savunan Yayman, "Özgür Özel yine tarihin yanlış tarafında duruyor ve buradaki meseleyi bir parti meselesi olarak görüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bir devlet politikasıdır" sözleriyle aktardı. Sürecin Cumhur İttifakı'na değil, 86 milyonun hedeflerine ve Türkiye'nin birlik beraberliğine verilen bir destek olacağını vurgulayan Yayman, "Millet burada kimin nerede durduğunu görür, bilir ve yanlış yapanı not eder, sandıkta da gereğini yapar" ifadelerini kullandı.